Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 04/07/2024 - 15:31 • Londres (ENG)

Luisa Stefani, número 13 do mundo, e a parceira holandesa Demi Schuurs se despediram, nesta quinta-feira (4), na estreia de Wimbledon, na Inglaterra, torneio do Grand Slam disputado na grama do All England Club.

A dupla caiu diante da britânica Olivia Nicholls e da eslovaca Tereza Mihalikova por 2 sets a 0 com parciais de 6/4 6/0. Stefani segue em Londres para a disputa de mistas com Rafael Matos onde enfrentam a dupla da americana Desirae Krawczyk e do britânico Neal Skupski.

No masculino, Marcelo Demoliner sentiu problemas estomacais, não acordou bem e desistiu da dupla que faria com o quinto do mundo em simples, Daniil Medvedev. Eles enfrentariam o equatoriano Gonzalo Escobar e o cazaque Aleksandr Nedovyesov.