Alcaraz encara Dimitrov pelo Masters 1000 de Miami; veja horário e onde assistir

Carlos Alcaraz é o número 2 do ranking mundial (Foto: Juarez Santos)







Escrito por Lance! e Fabrizio Gallas • Publicada em 28/03/2024 - 11:43 • Miami (EUA)

O último dia de quartas de final do Masters 1000 de Miami será nesta quinta-feira (28). A competição promete um bom confronto: Carlos Alcaraz e Grigor Dimitrov. A partida está prevista para 20h (horário de Brasília), com transmissão da ESPN.

Alcaraz, campeão de 2022, vai em busca de sua décima vitória seguida, além de repetir a semifinal do ano passado. O espanhol terá pela frente o búlgaro Grigor Dimitrov - 12º colocado do ranking mundial. São quatro jogos entre eles, com três vitórias para o atual número 2 do mundo. Dimitrov, no entanto, venceu a última no Masters 1000 de Xangai, na China, no ano passado.

O búlgaro derrotou o polonês Hubert Hurkacz em três sets na fase anterior. Já Alcaraz passou em sets diretos pelo italiano Lorenzo Musetti. Do outro lado da chave, o alemçao Alexander Zverev encara o húngaro Fabian Marozsan.

Carlos Alcaraz encara Dimitrov pelas quartas de final do Masters 1000 de Miami (Foto: Megan Briggs / AFP)

A outra semifinal já está definida e será um confronto direto do ranking mundial. O italiano Jannick Sinner encara o russo Daniil Medvedev, valendo uma vaga na grande decisão do torneio.