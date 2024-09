Alan relaciona queda do Brasil nas Olimpíadas a trabalho de ‘pouquíssimo tempo’ de Bernardinho

Copiar Link

Escrito por Joyce Rodrigues , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 18/09/2024 - 14:13 • Rio de Janeiro (RJ)

Alan Souza, oposto da Seleção Brasileira de Voleibol Masculino, falou com exclusividade ao Lance! sobre a queda do Brasil nas Olimpíadas. O atleta relacionou a eliminação da equipe verde-amarela ao trabalho de “pouquíssimo tempo” do técnico Bernardinho com o elenco. Assista ao trecho acima.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

(Foto: Divulgação / FIVB)

— Bernardinho chegou e tentou manter muitas coisas que já estavam (sendo feitas). Acho que ele teve só três meses treinando a gente. Então, ele acabou não mudando muitas coisas, mas tentou dar a 'carinha' dele. Com certeza, se ele tivesse mais tempo, a gente chegaria melhor. Não acredito que jogamos pior pela troca de técnico, mas penso que poderíamos ter chegado melhor se tivessémos treinado mais tempo com ele — afirmou Alan.

A Seleção Brasileira de Voleibol masculino se despediu das Olimpíadas nas quartas de final, após derrota para os Estados Unidos. O time de Bernadinho perdeu por 3 sets a 1 (parciais de 26/24, 28/30, 25/19 e 25/19). O Brasil não se despedia tão cedo dos Jogos desde Sydney 2000.

Além disso, foi a primeira vez que Bernardinho ficou fora do pódio olímpico. O técnico possui dois bronzes com a Seleção Feminina, além de um ouro e duas pratas com a masculina.

Assista à entrevista completa abaixo.