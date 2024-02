Frequentador assíduo das pistas de corridas, sempre na busca pela superação dos limites, acabou se destacando com o apelido de 'Tigrão'. Foi um dos primeiros a construir karts no Brasil e a organizar provas. Além de pilotar, Wilsinho se tornou engenheiro, para conhecer, por dentro e por fora, todos os segredos dos 'bólidos voadores'. E chegou a montar carros de competição, com o apoio do irmão Emerson, ainda na década de 1960. Depois de disputar corridas no Brasil com monopostos da Fórmula V, Wilsinho seguiu o caminho de Emerson Fittipaldi e foi para o mundo maravilhoso da Fórmula 1, em 1972.