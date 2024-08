O comissário elogiou bastante o basquete europeu (Foto: EMMANUEL DUNAND/AFP)







Publicada em 14/08/2024 - 14:00

Adam Silver, comissário da NBA, aproveitou os Jogos Olímpicos de Paris para continuar a expansão da marca tanto em termos comerciais, como em equipes. A boa perspectiva vem após a assinatura do contrato do novo acordo de transmissão da liga.

O primeiro deles é a introdução de duas novas franquias. Dessa forma, teremos 32 times em breve. As cidades ainda não foram reveladas, mas Las Vegas e Seattle surgem como as principais favoritas para receberem as novas equipes.

Já na questão comercial, Silver destacou, em conversa com a The Associated Press, que observa a estrutura das competições do Velho Continente há algum tempo.

— Queremos ter certeza de que temos compreensão suficiente dessa oportunidade. Não queremos danificar a espinha dorsal da infraestrutura existente. Por outro lado, em termos de competições regionais na Europa, isso me faz pensar que muitos dos investidores perdem quantias significativas de dinheiro todos os anos. E embora não se trate apenas de dinheiro, as coisas que fazem você perder dinheiro sem nenhum sentido real acabam não sobrevivendo — disse.

O comissário elogiou o basquete europeu e destacou ser uma grande oportunidade para novos investimentos por parte daqueles que também atuam na NBA.

— Não tomamos nenhuma decisão. Ainda acho que temos uma grande oportunidade. Não é que queiramos transformar uma liga inteira em um curto período de tempo, mas acho que há um desejo de nossos proprietários de investir mais no basquete globalmente. Dada a qualidade do basquete aqui na Europa, faria sentido tentarmos fazer algo com ele — acrescentou.

Em fevereiro deste ano, o portal “Sportico” afirmou que a NBA está trabalhando nos bastidores para a criação de uma nova liga na Europa. O grande parceiro é o fundo de investimento The Raine Group. Cabe ressaltar que a liga já fez um movimento semelhante na África, com a criação da BAL, Basketball African League.