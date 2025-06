Mundial de Judô: relembre os brasileiros que já conquistaram o título

O Mundial de Judô 2025 acontece em Budapeste, na Hungria, até esta sexta-feira (20), e até o momento, o Brasil conquistou duas medalhas na atual edição. Presente na competição desde 1958, o país soma 55 medalhas individuais e 11 por equipes. O Lance! traz a lista de todos os brasileiros que já subiram ao lugar mais alto do pódio.

Primeiro campeão

A primeira vez que o Brasil se sagrou campeão mundial de judô foi em 2005, com João Derly, abrindo caminho para uma geração de grandes nomes que viria a seguir. O gaúcho conquistou sua primeira medalha de ouro na categoria até 66kg, no Cairo, no Egito. Dois anos mais tarde, em 2007, no Rio de Janeiro, João voltou ao lugar mais alto do pódio, pela mesma categoria.

Melhor desempenho brasileiro

A edição de 2007 do Mundial de Judô, disputada em casa, no ano dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, foi especial para os brasileiros. Além do título de João Derly, outros dois compatriotas conquistaram a medalha de ouro: Tiago Camilo foi campeão na categoria até 81kg e Luciano Corrêa venceu na categoria até 100kg.

Primeira mulher campeã

Rafaela Silva marcou seu nome da história do esporte brasileiro em 2013, ao se tornar a primeira mulher do país a conquistar a medalha de ouro no Mundial de Judô. Com apenas 21 anos, também no Rio de Janeiro, ela foi campeã pela primeira vez na categoria até 57kg.

Única atleta da lista que permanece em atividade e na disputa do Mundial de Budapeste, Rafaela Silva voltou a ser campeã nove anos mais tarde, na edição de Tashkent, no Uzbequistão, pela mesma categoria.

Rafaela Silva é a única entre os campeões que segue em atividade (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)

Maior campeã do Brasil

Mayra Aguiar é a atleta brasileira que mais conquistou títulos mundiais, entre homens e mulheres. Tricampeã, ela conquistou sua primeira medalha de ouro em 2014, na Rússia, pela categoria até 78kg. Ela repetiu o feito em 2017, em Budapeste, e em 2022, no Uzbequistão.

Vale lembrar que, além de figurar como maior campeã brasileira, Mayra Aguiar também é a maior medalhista em mundiais. Além dos três ouros, ela soma uma prata, conquistada em 2010, e três bronzes, de 2011, 2013 e 2019.