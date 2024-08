São Paulo x Nacional: odds, estatísticas e informações para apostar na Libertadores

Lucas em ação pelo São Paulo contra o Nacional pela Libertadores (Foto: DANTE FERNANDEZ / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 06:25 • Rio de Janeiro

São Paulo e Nacional, do Uruguai, se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 19h, no Morumbis, pelas oitavas de final da Libertadores. Para a partida, as odds da BetSpeed são as seguintes: a vitória do tricolor paulista paga 1,65, o empate marca 3,60 e a vitória da equipe uruguaia vale 6,0.

*As odds podem mudar

Dica de aposta

Existem várias possibilidades de mercado para esta partida. Nossa sugestão é apostar em uma partida com menos de -1,5 gols, com odds a 2,65. Prevemos uma partida bastante brigada entre as equipes, assim como o primeiro confronto na semana passada, no Uruguai, que terminou em um empate sem gols.

Analisamos que o São Paulo tem o favoritismo para se impor e conseguir a vitória dentro de casa ao lado da torcida. Contudo, as expectativas são da equipe uruguaia usar e abusar de catimbas e provocação para segurar um 0 a 0, até o minuto final. Assim, prevemos uma partida com poucos gols.

✅FICHA TÉCNICA

São Paulo x Nacional

Oitavas de final da Libertadores - jogo de volta

🗓️ Data e horário: terça-feira, 22 de agosto de 2024, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP);

📺 Onde assistir: Paramount +;

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

São Paulo (técnico: Luis Zubeldia)

Rafael; Robert Arboleda, Alan Franco, Welington, Rafinha; Damián Bobadilla, Luiz Gustavo, Wellington Rato, Luciano, Lucas Moura e Calleri.

Nacional (técnico: Martín Lasarte)

Luis Mejía; Sebastían Coates, Diego Polenta, Gabriel Báez, Leadro Lozano; Christian Oliva, Magolé, Alexis Castro; Diego Zabala, Rúben Betancourt e Antonio Galeano.