Brasileiro é anunciado pelo Bolívar e projeta duelo com Flamengo na Libertadores: ‘Confiamos na classificação’

Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 18:06 • La Paz (BOL)

O zagueiro Anderson Jesus está de clube novo. Depois de dois anos e meio no Vizela, de Portugal, o defensor, de 29 anos, assinou contrato de duas temporadas com o Bolívar, que, atualmente, lidera o Campeonato Boliviano e irá ser o adversário do Flamengo nas oitavas de final da Copa Libertadores da América.

- Estou muito feliz com a oportunidade de vestir a camisa do Bolivar, um dos principais clubes da América do Sul. Mais uma etapa nova e diferente na minha carreira. Espero ajudar o time da melhor maneira possível a conquistar os seus objetivos - afirmou.

Nas oitavas de final da Libertadores, o brasileiro projetou o confronto com o Rubro-Negro em busca de uma classificação na competição continental.

- O Clausura começou recentemente. Estamos na frente e esperamos seguir na liderança até o fim. Temos também a Libertadores como objetivo. Sabemos que o desafio é muito difícil, afinal o Flamengo é uma excelente equipe, conta com grandes jogadores e ainda lidera o Brasileiro. Mas fizemos uma excelente fase de grupos e não tem nada decidido. Confiamos muito no nosso grupo e na classificação - prosseguiu.

Anderson estava no Vizela. Na primeira divisão do futebol português, disputou 82 jogos, sendo titular em 78 deles, e fez três gols.

- Agradeço muito a todos os funcionários do Vizela. Foi uma experiência muito bacana ter atuado em uma das principais ligas da Europa por dois anos e meio. Nesse período em Portugal pude evoluir, tanto tecnicamente quanto fora das quatro linhas. Saio muito mais maduro do que quando fui para lá. Fiz muitos amigos e ficam as lembranças boas. Agora, espero corresponder às expectativas da diretoria e da comissão técnica do Bolívar - finalizou.