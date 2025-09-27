menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLancepédia

Vasco 3 x 0 Cruzeiro no Brasileirão 2001: hat-trick de Romário em São Januário

Em 3/10/01, Romário brilhou com três gols na vitória do Vasco sobre o Cruzeiro.

Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 27/09/2025
07:27
Romário decide para o Vasco com três gols contra o Cruzeiro em São Januário, pelo Brasileirão 2001. (Foto: Ricardo Cassiano/ Lancepress Digital)
imagem cameraRomário decide para o Vasco com três gols contra o Cruzeiro em São Januário, pelo Brasileirão 2001. (Foto: Ricardo Cassiano/ Lancepress Digital)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Vasco da Gama venceu Cruzeiro por 3 a 0 no Campeonato Brasileiro de 2001
Romário fez hat-trick, destaque da partida
Jogo teve expulsão de Rincón e pênalti perdido por Edmundo
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Em uma tarde histórica no Estádio de São Januário, o Vasco da Gama venceu o Cruzeiro por 3 a 0 em jogo válido pela 15ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro de 2001. Disputado no dia 3 de outubro de 2001, às 15h, o confronto entrou para a memória do torcedor cruz-maltino graças ao hat-trick de Romário, que comandou a vitória carioca diante de pouco mais de 7 mil pagantes. O Lance! relembra Vasco 3 x 0 Cruzeiro no Brasileirão de 2001.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A partida ficou marcada não apenas pelos gols do Baixinho, mas também pelo ambiente quente nas arquibancadas e em campo, com direito a expulsão de Rincón, pênalti perdido por Edmundo e até gestos polêmicos de Romário em resposta à torcida organizada.

Vasco 3 x 0 Cruzeiro no Brasileirão de 2001

O jogo e os gols de Romário

O Vasco abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo. Gilberto sofreu pênalti, e Romário converteu com categoria, anotando o gol de número 100 do Vasco na temporada 2001.

continua após a publicidade

Na segunda etapa, o time da casa seguiu superior. Aos 19 minutos, Botti serviu Romário, que ampliou para 2 a 0. Já aos 38 minutos, o lateral Gilberto voltou a participar da jogada e deu assistência para o terceiro gol de Romário, fechando o placar e garantindo o hat-trick.

Foi uma atuação emblemática do Baixinho, que mostrou oportunismo e frieza diante da defesa cruzeirense.

Bastidores e polêmicas

Apesar da goleada, o jogo foi marcado por tensões. A Força Jovem do Vasco exaltava Edmundo, enquanto boa parte da arquibancada puxava gritos para Romário. O rival histórico do Baixinho ainda teve um gol anulado aos 16 minutos do segundo tempo e desperdiçou um pênalti no fim da partida — a cobrança defendida por Hélton ampliou a festa vascaína.

continua após a publicidade

O clima azedou de vez quando Edmundo, ovacionado pela torcida organizada, foi dispensado pela diretoria do Cruzeiro logo após a partida.

Em campo, o Cruzeiro perdeu Rincón expulso aos 21 minutos do segundo tempo, obrigando Sorín a assumir a braçadeira de capitão.

Ficha técnica - Vasco 3 x 0 Cruzeiro no Brasileirão 2001

  • Data: 03/10/2001 (quarta-feira), 15h
  • Competição: Campeonato Brasileiro (1ª fase – turno único – 15ª rodada)
  • Estádio: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
  • Árbitro: Fabiano Gonçalves (RS)
  • Auxiliares: Villi Tissot (RS) e Sérgio Buttes Cordeiro Filho (RS)
  • Público: 7.508 pagantes
  • Renda: R$ 41.405,00

Vasco da Gama

Hélton; Rafael (André Ladaga, 80’), Odvan, Geder e Gilberto; Donizete Oliveira, Jamir, Fabiano Eller e Botti (Bebeto, 84’); Euller e Romário (Paulo César, 90’).
Técnico: Hélio dos Anjos

Cruzeiro

André; Maicon, João Carlos, Luisão e Sorín; Marcus Vinícius, Cléber Monteiro (Edmundo, 35’), Rincón e Alex; Jorge Wagner e Adriano Chuva (Oséas, 46’).
Técnico: Marco Aurélio

Gols

  • 27’ – Romário (pênalti) – Vasco 1 a 0
  • 64’ – Romário (Botti) – Vasco 2 a 0
  • 83’ – Romário (Gilberto) – Vasco 3 a 0

Cartões

  • Amarelos (Vasco): Geder, Botti, Rafael, Donizete Oliveira
  • Amarelos (Cruzeiro): Cléber Monteiro, Marcus Vinícius, Sorín
  • Vermelho: Rincón (Cruzeiro)

Impacto do resultado

A vitória ajudou o Vasco a manter-se competitivo no Brasileirão de 2001, num ano marcado pelo equilíbrio e pelos jogos tensos. Para Romário, foi mais um capítulo em sua trajetória de artilheiro implacável.

Para o Cruzeiro, o jogo representou o fim da linha para Edmundo, dispensado logo após a derrota, e um reflexo de um time em crise, mesmo com nomes fortes como Sorín e Alex em campo.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias