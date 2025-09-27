Vasco da Gama venceu Cruzeiro por 3 a 0 no Campeonato Brasileiro de 2001

Em uma tarde histórica no Estádio de São Januário, o Vasco da Gama venceu o Cruzeiro por 3 a 0 em jogo válido pela 15ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro de 2001. Disputado no dia 3 de outubro de 2001, às 15h, o confronto entrou para a memória do torcedor cruz-maltino graças ao hat-trick de Romário, que comandou a vitória carioca diante de pouco mais de 7 mil pagantes. O Lance! relembra Vasco 3 x 0 Cruzeiro no Brasileirão de 2001.

A partida ficou marcada não apenas pelos gols do Baixinho, mas também pelo ambiente quente nas arquibancadas e em campo, com direito a expulsão de Rincón, pênalti perdido por Edmundo e até gestos polêmicos de Romário em resposta à torcida organizada.

Vasco 3 x 0 Cruzeiro no Brasileirão de 2001

O jogo e os gols de Romário

O Vasco abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo. Gilberto sofreu pênalti, e Romário converteu com categoria, anotando o gol de número 100 do Vasco na temporada 2001.

Na segunda etapa, o time da casa seguiu superior. Aos 19 minutos, Botti serviu Romário, que ampliou para 2 a 0. Já aos 38 minutos, o lateral Gilberto voltou a participar da jogada e deu assistência para o terceiro gol de Romário, fechando o placar e garantindo o hat-trick.

Foi uma atuação emblemática do Baixinho, que mostrou oportunismo e frieza diante da defesa cruzeirense.

Bastidores e polêmicas

Apesar da goleada, o jogo foi marcado por tensões. A Força Jovem do Vasco exaltava Edmundo, enquanto boa parte da arquibancada puxava gritos para Romário. O rival histórico do Baixinho ainda teve um gol anulado aos 16 minutos do segundo tempo e desperdiçou um pênalti no fim da partida — a cobrança defendida por Hélton ampliou a festa vascaína.

O clima azedou de vez quando Edmundo, ovacionado pela torcida organizada, foi dispensado pela diretoria do Cruzeiro logo após a partida.

Em campo, o Cruzeiro perdeu Rincón expulso aos 21 minutos do segundo tempo, obrigando Sorín a assumir a braçadeira de capitão.

Ficha técnica - Vasco 3 x 0 Cruzeiro no Brasileirão 2001

Data: 03/10/2001 (quarta-feira), 15h

03/10/2001 (quarta-feira), 15h Competição: Campeonato Brasileiro (1ª fase – turno único – 15ª rodada)

Campeonato Brasileiro (1ª fase – turno único – 15ª rodada) Estádio: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

São Januário, Rio de Janeiro (RJ) Árbitro: Fabiano Gonçalves (RS)

Fabiano Gonçalves (RS) Auxiliares: Villi Tissot (RS) e Sérgio Buttes Cordeiro Filho (RS)

Villi Tissot (RS) e Sérgio Buttes Cordeiro Filho (RS) Público: 7.508 pagantes

7.508 pagantes Renda: R$ 41.405,00

Vasco da Gama

Hélton; Rafael (André Ladaga, 80’), Odvan, Geder e Gilberto; Donizete Oliveira, Jamir, Fabiano Eller e Botti (Bebeto, 84’); Euller e Romário (Paulo César, 90’).

Técnico: Hélio dos Anjos

Cruzeiro

André; Maicon, João Carlos, Luisão e Sorín; Marcus Vinícius, Cléber Monteiro (Edmundo, 35’), Rincón e Alex; Jorge Wagner e Adriano Chuva (Oséas, 46’).

Técnico: Marco Aurélio

Gols

27’ – Romário (pênalti) – Vasco 1 a 0

64’ – Romário (Botti) – Vasco 2 a 0

83’ – Romário (Gilberto) – Vasco 3 a 0

Cartões

Amarelos (Vasco): Geder, Botti, Rafael, Donizete Oliveira

Geder, Botti, Rafael, Donizete Oliveira Amarelos (Cruzeiro): Cléber Monteiro, Marcus Vinícius, Sorín

Cléber Monteiro, Marcus Vinícius, Sorín Vermelho: Rincón (Cruzeiro)

Impacto do resultado

A vitória ajudou o Vasco a manter-se competitivo no Brasileirão de 2001, num ano marcado pelo equilíbrio e pelos jogos tensos. Para Romário, foi mais um capítulo em sua trajetória de artilheiro implacável.

Para o Cruzeiro, o jogo representou o fim da linha para Edmundo, dispensado logo após a derrota, e um reflexo de um time em crise, mesmo com nomes fortes como Sorín e Alex em campo.