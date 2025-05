José Roberto Guimarães venceu a Superliga duas vezes com o Banespa.

A Superliga Masculina de Vôlei é a principal competição de clubes da modalidade no Brasil. Criada na temporada 1994/95, a liga substituiu a antiga Liga Nacional e consolidou-se como o torneio mais prestigiado do voleibol brasileiro. Além de revelar jogadores históricos, a Superliga também consagrou grandes nomes da prancheta, treinadores responsáveis por montar esquemas vitoriosos, desenvolver talentos e liderar equipes em campanhas memoráveis. O Lance! lista os técnicos da Superliga Masculina com mais títulos.

Ao longo de quase três décadas de história, diversos técnicos marcaram seu nome com conquistas expressivas. Algumas foram verdadeiras dinastias, permanecendo por anos em grandes projetos e acumulando troféus consecutivos. Outros surgiram com equipes emergentes e levaram seus times a conquistas inesperadas, mudando o panorama da modalidade no país.

Veja abaixo os técnicos com mais títulos da história da Superliga Masculina de Vôlei até a temporada 2023/24:

Técnicos da Superliga Masculina com mais títulos

Marcelo Mendez – 6 títulos

O argentino Marcelo Mendez é o maior campeão da história da Superliga Masculina de Vôlei, com seis títulos conquistados no comando do Sada Cruzeiro: 2011–12, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17 e 2017–18.

Contratado em 2009, Mendez transformou o clube mineiro em uma potência nacional e internacional. Além dos títulos da Superliga, conquistou Mundial de Clubes, Sul-Americanos e diversos torneios nacionais. Seu trabalho é referência em planejamento, consistência tática e gestão de elenco.

José Roberto Guimarães – 2 títulos da Superliga

Tricampeão olímpico (duas vezes com a Seleção Feminina e uma com a Masculina), José Roberto Guimarães venceu a Superliga em duas ocasiões com o Banespa: 1995–96 e 2004–05.

Zé Roberto é sinônimo de excelência no voleibol brasileiro e internacional. Seu trabalho é marcado pela capacidade de adaptação, leitura de jogo e valorização da base. Além dos títulos nacionais, construiu uma das carreiras mais longevas e respeitadas do esporte.

Outros técnicos campeões da Superliga Masculina

Além dos nomes citados acima, outros treinadores também levantaram o troféu da Superliga ao longo dos anos:

Renan Dal Zotto – campeão com o Vôlei Taubaté em 2018–19. Ex-jogador da seleção e ex-técnico da seleção masculina, Renan também teve passagens por clubes importantes.

campeão com o Vôlei Taubaté em 2018–19. Ex-jogador da seleção e ex-técnico da seleção masculina, Renan também teve passagens por clubes importantes. Paulo Coco – conquistou o título da Superliga como auxiliar em diversas campanhas e como técnico principal acumulou sucesso no feminino, mas é presença constante entre os profissionais mais respeitados do vôlei.

conquistou o título da Superliga como auxiliar em diversas campanhas e como técnico principal acumulou sucesso no feminino, mas é presença constante entre os profissionais mais respeitados do vôlei. Sérgio Negrão – técnico experiente, campeão com o Minas em 1999–00 e com o Banespa em 2004–05, além de várias finais disputadas.

técnico experiente, campeão com o Minas em 1999–00 e com o Banespa em 2004–05, além de várias finais disputadas. Nery Tambeiro – foi campeão com a equipe do Minas em 2006–07 e destaque no trabalho de base e transição de jovens para o alto rendimento.

foi campeão com a equipe do Minas em 2006–07 e destaque no trabalho de base e transição de jovens para o alto rendimento. Filipe Ferraz – ex-jogador multicampeão com o Sada Cruzeiro, assumiu como técnico em 2021 e já soma títulos, dando sequência ao legado deixado por Mendez, inclusive com o troféu da temporada 2021–22 e 2022–23.

ex-jogador multicampeão com o Sada Cruzeiro, assumiu como técnico em 2021 e já soma títulos, dando sequência ao legado deixado por Mendez, inclusive com o troféu da temporada 2021–22 e 2022–23. Carlos Schwanke – comandou o Vôlei Taubaté no título de 2020–21 e também teve passagens pela comissão técnica da seleção brasileira.

comandou o Vôlei Taubaté no título de 2020–21 e também teve passagens pela comissão técnica da seleção brasileira. Pedro Uehara, o “Peu” – levou o SESI-SP ao título da temporada 2023–24, coroando o projeto de renovação com jovens talentos como Darlan.

A lista dos técnicos mais vitoriosos da Superliga Masculina de Vôlei mostra a importância do trabalho estratégico e de longo prazo no voleibol de alto nível. Mais do que comandar estrelas, esses profissionais moldaram equipes, adaptaram-se às mudanças do jogo e deixaram um legado de excelência para as próximas gerações de treinadores.

Com o crescimento do nível técnico da Superliga e a valorização de comissões técnicas completas, a tendência é que novos nomes surjam e desafiem os recordes estabelecidos por gigantes como Marcelo Mendez. Enquanto isso, a história continua sendo escrita, temporada após temporada, com muita emoção, talento e conquistas.