Após 13 anos sem vencer o rival no Campeonato Brasileiro atuando como mandante, o São Paulo finalmente quebrou o tabu em grande estilo. No dia 5 de novembro de 2016, no Morumbi, o Tricolor paulista goleou o Corinthians por 4 a 0, com uma atuação impecável, especialmente do meia Cueva, que marcou um gol e deu duas assistências. O resultado, além de histórico, serviu como alívio na luta contra o rebaixamento. O Lance! relembra São Paulo 4 x 0 Corinthians no Brasileirão 2016.

O Corinthians, por outro lado, precisava da vitória para seguir na briga por uma vaga no G6, mas teve uma noite para ser esquecida. Desorganizado, apático e nervoso, o time comandado por Oswaldo de Oliveira foi completamente dominado. A derrota aumentou a pressão no elenco e fez o time cair na tabela, ameaçado por adversários como Fluminense e Grêmio.

Cueva abriu o placar de pênalti, e o São Paulo aproveitou os inúmeros erros da defesa corintiana para ampliar com David Neres, Chavez e Luiz Araújo. O clássico teve clima tenso, paralisações por sinalizadores e reclamações contra a arbitragem por parte dos jogadores corintianos, principalmente após a marcação do pênalti inicial.

No segundo tempo, o domínio são-paulino foi absoluto. O Corinthians praticamente não ofereceu perigo e terminou o jogo tocando a bola de lado, sob vaias de sua torcida e gritos de “olé” dos tricolores. Foi um dos maiores triunfos do São Paulo sobre o rival nos anos 2000, encerrando um longo jejum com uma goleada memorável.

Cueva decide e Tricolor massacra o rival com apoio da torcida

A atuação de Cueva foi a grande chave da goleada são-paulina no Morumbi. O camisa 13 marcou de pênalti, sofreu faltas, deu assistências e comandou o meio de campo tricolor com inteligência e intensidade. David Neres, jovem promessa recém-promovida, também teve destaque ao marcar o segundo gol e participar ativamente das jogadas ofensivas.

Chavez fez o terceiro gol em jogada rápida pela esquerda, aproveitando a fragilidade defensiva corintiana, e Luiz Araújo fechou o placar nos acréscimos, aproveitando o desânimo e o espaço deixado pelo adversário. Ricardo Gomes, pressionado até então, ganhou fôlego com o resultado, enquanto Oswaldo de Oliveira acumulava críticas.

Do lado do Corinthians, a derrota teve reflexos importantes. Jogadores como Vilson, Balbuena, Romero e Rodriguinho receberam cartões amarelos e protagonizaram entradas duras, evidenciando a desorganização emocional do time. As substituições de Oswaldo não surtiram efeito e o time terminou o jogo completamente entregue.

Com mais de 53 mil torcedores presentes e uma renda superior a R$ 700 mil, o Morumbi viveu uma noite inesquecível para a torcida tricolor. O São Paulo se distanciou da zona da degola e ainda feriu o orgulho do maior rival com uma goleada incontestável.

Ficha técnica – São Paulo 4 x 0 Corinthians

Competição: Campeonato Brasileiro – Série A (2016)

Rodada: 34ª

Data: Sábado, 5 de novembro de 2016

Horário: 19h30 (de Brasília)

Estádio: Morumbi

Cidade: São Paulo (SP)

Árbitro: Claudio Francisco Lima e Silva (SE)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Nadine Schramm Camara Bastos (SC)

Público total: 53.781

Renda: R$ 723.844,00

Cartões amarelos – São Paulo: João Schmidt, Wesley, Luiz Araújo

Cartões amarelos – Corinthians: Vilson, Balbuena, Romero, Rodriguinho

Placar final

São Paulo 4 x 0 Corinthians

Gols:

São Paulo: Cueva (13'/1ºT), David Neres (15'/2ºT), Chavez (21'/2ºT), Luiz Araújo (47'/2ºT)

São Paulo

Técnico: Ricardo Gomes

Escalação: Denis; Buffarini, Rodrigo Caio, Maicon e Mena; João Schmidt, Thiago Mendes e Cueva; Kelvin (Luiz Araújo), David Neres (Wesley) e Chavez (Pedro)

Corinthians

Técnico: Oswaldo de Oliveira

Escalação: Cássio; Fagner, Vilson, Balbuena e Uendel (Guilherme Arana); Willians; Romero, Giovanni Augusto, Rodriguinho e Marquinhos Gabriel (Rildo); Guilherme (Camacho)