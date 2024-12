Posse no hóquei de gelo: tempo máximo e como o jogo é regulado

A posse no hóquei de gelo é um dos elementos mais importantes e estratégicos do esporte. Diferente de outras modalidades como basquete e futebol, o hóquei de gelo não impõe um tempo máximo direto para a posse do disco por um time, mas regras específicas incentivam o dinamismo e a fluidez do jogo. Acompanhe mais esportes no Lance!

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A ausência de um tempo limite específico para a posse dá liberdade tática às equipes, mas também aumenta a responsabilidade de manter o disco em movimento, respeitando regulamentos como o icing e a zona neutra. A seguir, entenda como essas regras funcionam e como elas regulam a posse no hóquei de gelo.

Como funciona a posse no hóquei de gelo?

No hóquei de gelo, a posse do disco não possui um limite de tempo estrito como em outros esportes. Uma equipe pode manter o controle do disco pelo tempo que conseguir, desde que respeite as regras de movimentação e posicionamento na pista. Isso significa que o time deve evitar ações que resultem em interrupções desnecessárias ou vantagens desleais.

continua após a publicidade

Por exemplo, a regra de icing proíbe que um time envie o disco deliberadamente para o outro extremo da pista sem que ele seja tocado por um adversário, resultando em um reinício da jogada no território defensivo de quem cometeu a infração. Essa regulamentação garante que a posse seja usada de forma estratégica e evita atrasos no jogo.

Regras que impactam a posse no hóquei de gelo

Icing: Limitação de jogadas defensivas prolongadas

O icing é uma regra fundamental para regular a posse no hóquei de gelo. Quando um jogador lança o disco para além da linha de gol do adversário sem que ele seja tocado por outro jogador, a posse é revertida, e o jogo recomeça na zona defensiva do time que cometeu a infração.

continua após a publicidade

Essa regra incentiva o jogo ofensivo, impedindo que equipes em vantagem no placar gastem tempo apenas se defendendo ou lançando o disco para longe.

Zona neutra: Controle tático da posse

A zona neutra, localizada entre as duas linhas azuis da pista, é uma área estratégica para a posse no hóquei de gelo. Times que conseguem dominar essa área têm maior controle do ritmo da partida, pois é o ponto de transição entre defesa e ataque.

Manter o disco na zona neutra exige habilidade e precisão, já que erros podem levar a contra-ataques adversários.

O impacto da posse no hóquei de gelo

Embora não haja um tempo máximo de posse, a dinâmica do hóquei obriga os jogadores a tomar decisões rápidas. A velocidade e a intensidade do esporte tornam praticamente impossível que uma equipe mantenha o controle por longos períodos sem ser pressionada pelo adversário.

Essa característica faz com que o hóquei seja um dos esportes mais emocionantes, com mudanças rápidas de posse e ataques constantes. A estratégia na manutenção da posse inclui passes precisos, movimentação coordenada e aproveitamento dos espaços criados pelas regras, como as zonas ofensivas e neutras.

Como a posse é retomada após infrações?

Quando há interrupções como icing ou offside, a posse é retomada por meio de um face-off, que ocorre na área correspondente ao local da infração. O face-off é uma disputa entre dois jogadores que tentam ganhar o controle do disco para suas equipes.

Essa forma de reinício garante que a posse seja redistribuída de maneira justa, incentivando a continuidade do jogo.