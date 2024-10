Porto x Benfica: quem venceu mais clássicos? Veja as estatísticas

Confira as estatísticas do confronto entre Porto e Benfica (Foto: CARLOS COSTA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 14:35 • Rio de Janeiro

Porto e Benfica fazem um dos maiores clássicos do futebol português, sendo também muito reconhecido mundialmente. As equipes, que possuíam grandes plantéis no passado e que já conquistaram a Europa, atualmente decaíram um pouco no futebol europeu, ficando no segundo escalão do Velho Continente, mas ainda assim, fazem um clássico muito tradicional. Quer saber quem mais venceu no clássico entre Porto e Benfica? O Lance! te conta.

Porto e Benfica fazem o maior clássico de Portugal; confira as estatísticas do clássico

Quem mais venceu na história do clássico entre Porto e Benfica?

O primeiro confronto entre as equipes, que ficou conhecido como "O Clássico", aconteceu no ano de 1912, com uma das maiores goleadas da partida entre Porto e Benfica. Na ocasião, válida apenas por um amistoso, o time de Lisboa venceu seu rival pelo placar de 8 a 2.

Desde esse primeiro embate entre as equipes, eles ainda se enfrentariam em mais 257 oportunidades, sendo a grande maioria, obviamente, pelo Campeonato Português. Destes 258 jogos entre os clubes, o Porto tem uma vantagem sobre o Benfica, com 10 vitórias a mais. No total, são 103 vitórias para os Dragões, contra 93 dos Encarnados. Além disso, O Clássico também contra com 62 empates.

Equipes protagonizam o maior embate do futebol português

Confira os títulos dos clubes portugueses

Com 86 títulos ao longo de sua história, o Porto é o clube de Portugal mais condecorado do futebol local e o clube com mais títulos internacionais do país, com sete no total. Entre os títulos mais importantes dos Dragões, estão a Liga dos Campeões de 2004, vencida em cima do Mônaco, além dos Campeonatos Portugueses de 2010/11 e 2012/13, que venceu de maneira invicta. Além disso, o Porto também possui 30 campeonatos nacionais, 23 Supercopas e 19 Taças de Portugal.

Já o Benfica possui um total de 85 títulos ao longo de sua história, sendo o maior vencedor da história do Campeonato Português, com um total de 38 taças conquistadas. Além disso, os Encarnados já venceram a Taça de Portugal em 26 oportunidades. A maior condecoração do clube aconteceu na década de 1960, quando o clube foi bicampeão da Champions nos anos de 1961 e 1962.