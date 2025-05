No universo do futebol, confrontos entre equipes da mesma cidade ou região são frequentemente denominados “derbies”. Essas partidas carregam uma carga emocional intensa, mobilizando torcedores e comunidades inteiras. Mas você já se perguntou de onde vem esse termo e por que ele é associado a esses clássicos regionais? Por que os clássicos são conhecidos como "derbies"? O Lance! te explica.

Por que os clássicos são conhecidos como "derbies"?

A palavra “derby” tem raízes na Inglaterra e, ao longo do tempo, foi incorporada ao vocabulário futebolístico para designar rivalidades locais. A adoção do termo reflete não apenas a influência britânica no desenvolvimento do futebol, mas também a importância cultural desses confrontos.

Neste artigo, exploraremos as origens do termo “derby”, sua evolução e como ele se consolidou como sinônimo de clássicos regionais no futebol mundial.

A origem do termo “derby”

O termo “derby” tem duas possíveis origens associadas a tradições esportivas inglesas.

Corrida de cavalos em Epsom: Em 1780, o 12º Conde de Derby, Edward Smith-Stanley, organizou uma corrida de cavalos em Epsom, Inglaterra, conhecida como “The Derby”. O evento ganhou notoriedade e o nome “Derby” passou a ser associado a competições esportivas de destaque. Jogo tradicional em Ashbourne: Outra teoria remete ao “Royal Shrovetide Football”, uma partida de futebol tradicional realizada desde a Idade Média na cidade de Ashbourne, no condado de Derbyshire. Nesse jogo, os moradores se dividem em dois times e disputam uma partida que percorre toda a cidade, refletindo uma rivalidade local intensa.

Ambas as origens destacam a associação do termo “derby” a competições acirradas e rivalidades locais, características que se alinham perfeitamente aos clássicos regionais no futebol.

A adoção do termo no futebol

Com a disseminação do futebol na Inglaterra e posteriormente em outros países, o termo “derby” foi incorporado para designar partidas entre equipes da mesma cidade ou região, caracterizadas por uma rivalidade histórica.

Esses confrontos, além de decidirem posições em campeonatos, carregam significados culturais e sociais profundos, representando disputas entre bairros, classes sociais ou grupos étnicos distintos.

No Brasil, o termo “derby” foi adotado para nomear o clássico entre Corinthians e Palmeiras, conhecido como “Derby Paulista”. A expressão foi popularizada pelo jornalista Thomaz Mazzoni nas décadas de 1930 e 1940, em referência às tradicionais corridas de cavalos inglesas.

Exemplos de derbies famosos

Diversas rivalidades no futebol mundial são conhecidas como “derbies”, destacando-se:

Derby de Manchester: Manchester United x Manchester City (Inglaterra)

Manchester United x Manchester City (Inglaterra) Old Firm: Celtic x Rangers (Escócia)

Celtic x Rangers (Escócia) Derby de Milão: AC Milan x Inter de Milão (Itália)

AC Milan x Inter de Milão (Itália) Derby de Sevilha: Sevilla x Real Betis (Espanha)

Sevilla x Real Betis (Espanha) Derby Paulista: Corinthians x Palmeiras (Brasil)

Esses confrontos transcendem o esporte, influenciando a cultura, a política e a identidade das regiões envolvidas.