Tradição do uniforme preto começou com os All Blacks no século XIX.

Poucas seleções esportivas no mundo são tão facilmente reconhecidas por suas cores quanto as da Nova Zelândia. Seja no futebol, no rugby, no críquete ou nas Olimpíadas, o país da Oceania é representado quase sempre por uniformes totalmente pretos — e seus atletas carregam orgulhosamente o apelido de “Kiwis”, “All Blacks” ou variações como “Football Ferns” e “Black Caps”. O Lance! te explica por que a Nova Zelândia joga de preto.

Por que a Nova Zelândia joga de preto?

O curioso é que o preto não está presente na bandeira oficial da Nova Zelândia, que é azul com o símbolo britânico (Union Jack) no canto superior esquerdo e quatro estrelas vermelhas representando a constelação do Cruzeiro do Sul. Então, por que o país escolheu o preto como sua cor no esporte?

A resposta está na construção de uma identidade nacional independente e autêntica, que foi sendo moldada ao longo do século XX — e que ganhou força com o sucesso internacional do rugby neozelandês.

A influência dos All Blacks e o nascimento de uma marca nacional

A tradição do uniforme preto começou com os All Blacks, a seleção neozelandesa de rugby, ainda no século XIX. Já em 1884, a equipe usava camisas pretas com uma folha de samambaia prateada no peito, símbolo natural do país. Com o tempo, os All Blacks se tornaram uma potência no rugby internacional e o uniforme preto se transformou em ícone de excelência, disciplina e respeito.

O impacto foi tão grande que as outras seleções do país, em diferentes esportes, passaram a adotar o preto como cor principal, em uma espécie de “efeito All Blacks”. O uniforme deixou de ser apenas uma vestimenta e virou um símbolo de identidade nacional, com apelo global.

continua após a publicidade

Hoje, mesmo as seleções que não carregam o nome “Black” em seu apelido oficial — como os “All Whites” (seleção de futebol masculino, que joga de branco), em jogos alternativos — reconhecem o preto como a cor mais representativa da Nova Zelândia no cenário esportivo internacional.

E a bandeira da Nova Zelândia?

A bandeira da Nova Zelândia é um reflexo de sua herança colonial britânica. Ela exibe o Union Jack e as estrelas do Cruzeiro do Sul, com fundo azul. Embora seja a bandeira oficial do país desde 1902, muitos neozelandeses consideram que ela não representa a identidade moderna e multicultural da nação.

Em 2016, o país realizou um referendo nacional para decidir se mudaria de bandeira — e a proposta envolvia justamente a substituição da Union Jack por uma samambaia prateada em fundo preto. A proposta foi derrotada nas urnas, mas mostrou a força simbólica do preto e da samambaia como elementos centrais da identidade nacional.

Mesmo sem alterar a bandeira, a Nova Zelândia continuou usando o preto como sua cor principal no esporte, reforçando o contraste entre tradição política e cultura popular.

Preto como símbolo de união e respeito

Além da força visual e do legado esportivo, o preto na Nova Zelândia também representa respeito, força e simplicidade — valores associados à cultura maori, povo indígena que teve papel central na formação da identidade nacional. A famosa haka, dança cerimonial maori apresentada pelos All Blacks antes dos jogos, fortalece ainda mais essa conexão entre esporte, cultura ancestral e orgulho nacional.

Em eventos internacionais como os Jogos Olímpicos, o uniforme preto da delegação neozelandesa é inconfundível e transmite uma mensagem clara: coerência, tradição e unidade.

Identidade da Nova Zelândia

A Nova Zelândia joga de preto não por convenção, mas por identidade. A cor se consolidou como símbolo nacional graças à influência dos All Blacks e ao desejo de expressar uma cultura própria, diferente da tradição colonial. Mesmo não estando na bandeira, o preto é, para os neozelandeses, a cor que melhor representa sua alma esportiva — e um dos uniformes mais respeitados do planeta.