Escrito por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 06:52 • São Paulo

O Estádio Hailé Pinheiro, mais conhecido como Estádio da Serrinha, é o palco dos jogos do Goiás Esporte Clube, localizado em Goiânia. Com uma capacidade atual de 14.525 espectadores, a Serrinha é o local onde a torcida esmeraldina se reúne para apoiar o time em jogos importantes. O estádio já foi palco de partidas memoráveis que ficaram marcadas na história do clube. Confira abaixo os dez maiores públicos da história da Serrinha, que mostram a força da torcida do Goiás.

10 jogos com os maiores públicos da Serrinha na história

1. Goiás 3 x 1 Atlético Goianiense – Goiano - 9 de abril de 2023

O maior público registrado na Serrinha aconteceu em uma vitória do Goiás sobre o Atlético Goianiense, com 14.095 espectadores presentes. A partida foi marcada por uma atuação dominante do Goiás, que venceu por 3 a 1, para alegria dos torcedores.

2. Goiás 1 x 1 Atlético Goianiense – Copa do Brasil - 27 de agosto de 2022

Em mais um clássico contra o Atlético Goianiense, desta vez com um empate por 1 a 1, 13.781 torcedores lotaram as arquibancadas da Serrinha. A disputa intensa entre os rivais goianos garantiu emoção até o apito final.

3. Goiás 0 x 3 Atlético Goianiense – Copa do Brasil - 13 de julho de 2022

Mesmo com a derrota por 3 a 0 para o Atlético Goianiense, 13.607 espectadores estiveram presentes, mostrando o apoio incondicional da torcida esmeraldina, que lotou o estádio em busca de empurrar o time.

4. Goiás 0 x 1 Atlético Goianiense – Goiano - 2 de abril de 2022

Em mais um encontro entre os rivais locais, o Atlético Goianiense levou a melhor ao vencer o Goiás por 1 a 0, em partida que contou com 13.211 torcedores. A rivalidade local sempre atrai grande público, e esse clássico não foi diferente.

5. Goiás 1 x 1 Palmeiras – Campeonato Brasileiro - 16 de abril de 2022

Recebendo um dos grandes clubes do futebol brasileiro, o Goiás empatou com o Palmeiras por 1 a 1 diante de 12.864 espectadores. Esse confronto trouxe um público expressivo, atraído pela chance de ver o Goiás desafiar um dos maiores times do país.

6. Goiás 2 x 3 Fluminense – Campeonato Brasileiro - 19 de julho de 2022

A partida contra o Fluminense pelo Brasileirão de 2022 teve 11.974 torcedores presentes, que assistiram a uma disputa acirrada, mas que terminou com a vitória do time carioca por 3 a 2.

7. Goiás 1 x 0 Iporá – Campeonato Goiano - 23 de março de 2022

Em partida válida pelo Campeonato Goiano, o Goiás derrotou o Iporá por 1 a 0, com 11.496 torcedores apoiando o time. Esse jogo mostrou que, mesmo em competições regionais, a torcida esmeraldina marca presença.

8. Goiás 1 x 0 Coritiba – Campeonato Brasileiro - 30 de julho de 2022

Em mais um confronto pelo Brasileirão, o Goiás recebeu o Coritiba e venceu por 1 a 0, com 11.267 torcedores nas arquibancadas. Esse público expressivo refletiu o apoio fiel da torcida nos jogos em casa.

9. Goiás 2 x 2 Brusque – Série B - 28 de novembro de 2021

No final da temporada de 2021, o Goiás enfrentou o Brusque em uma partida emocionante que terminou empatada em 2 a 2, com 11.207 espectadores na Serrinha. A torcida acompanhou de perto a reta final da campanha do clube.

Goiás 1 x 0 Santos – Campeonato Brasileiro - 15 de maio de 2022

Em uma vitória contra o Santos por 1 a 0, 11.070 torcedores marcaram presenç3a, mostrando que a Serrinha é um verdadeiro caldeirão quando o Goiás precisa do apoio de sua torcida.

Os públicos da Serrinha refletem a paixão e a lealdade da torcida do Goiás Esporte Clube. O estádio, que passou por reformas para aumentar sua capacidade, se tornou um local de encontros memoráveis entre a torcida e o time, especialmente em clássicos e partidas decisivas. A cada partida, a Serrinha reafirma sua importância no cenário do futebol goiano, proporcionando momentos únicos para o torcedor esmeraldino.