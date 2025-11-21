Maior goleada da história foi 8 a 1 sobre o Independiente Petrolero, em 2022.

Inaugurado em novembro de 2014, o Allianz Parque se tornou um símbolo de sucesso do Palmeiras.

Inaugurado em novembro de 2014, o Allianz Parque rapidamente se tornou sinônimo de sucesso, modernidade e conquistas. Construído sobre o antigo Parque Antártica, o estádio representa a união entre tradição e inovação, sendo palco das maiores glórias do Palmeiras no século XXI. O Lance! apresenta a maior goleada da história do Allianz Parque.

Além de abrigar finais de Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, a arena também se tornou cenário de goleadas históricas, reflexo da força ofensiva de um dos elencos mais vencedores do futebol brasileiro contemporâneo. Entre todas, a mais marcante é o 8 a 1 sobre o Independiente Petrolero, em 2022 — a maior vitória da história do Allianz Parque e uma das maiores da história do clube em competições continentais.

Maior goleada da história do Allianz Parque

A maior de todas: Palmeiras 8 x 1 Independiente Petrolero (Libertadores 2022)

No dia 12 de abril de 2022, o Allianz Parque viveu uma de suas noites mais mágicas. O Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, recebeu o Independiente Petrolero, da Bolívia, pela fase de grupos da Libertadores. O que se viu foi uma atuação avassaladora.

Com três gols de Raphael Veiga e três de Rony, o Verdão atropelou o adversário e venceu por 8 a 1, registrando o maior placar da história da arena. Os outros gols foram marcados por Murilo e Rafael Navarro, completando uma exibição de gala.

A vitória consolidou o Palmeiras como potência continental, reafirmando a força do time bicampeão da América e o domínio total em casa. O resultado também mostrou o estilo característico da era Abel Ferreira: intensidade, marcação alta e eficiência impressionante.

Palmeiras 6 x 0 Universitario (Libertadores 2021)

Um ano antes, em 27 de maio de 2021, o Allianz Parque já havia sido palco de outra goleada memorável. O Palmeiras enfrentou o Universitario, do Peru, e venceu por 6 a 0, pela Libertadores.

O jogo marcou o fim da fase de grupos daquele torneio e contou com atuações brilhantes de Gustavo Scarpa e Rony, com dois gols cada. A goleada mostrou a profundidade do elenco palmeirense e consolidou a equipe como uma das mais temidas da competição.

Palmeiras 6 x 0 Sporting Cristal (Libertadores 2025)

Em 28 de maio de 2025, a história se repetiu com ainda mais autoridade. Diante do Sporting Cristal, também pela Libertadores, o Palmeiras voltou a aplicar 6 a 0, desta vez em um jogo de exibição técnica e tática.

Os gols de Endrick, Veiga, Flaco López, Mayke e Estevão fizeram a torcida vibrar com o que se tornou uma das atuações mais completas da era moderna do clube. A vitória reafirmou o domínio continental do Verdão e o poderio ofensivo do time no Allianz Parque.

Goleadas históricas em série no Allianz Parque

O Allianz Parque coleciona goleadas em todas as frentes. Em 25 de outubro de 2023, o Verdão aplicou 5 a 0 no São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, em uma noite de revanche e superioridade total. Antes disso, em 15 de setembro de 2024, repetiu o placar diante do Criciúma, com destaque para o ataque veloz e letal.

Na Libertadores, o estádio também testemunhou exibições dominantes: 5 a 0 sobre o Cerro Porteño (2022), 5 a 0 sobre o Independiente del Valle (2021) e 5 a 0 sobre o Delfín, Tigre e Bolívar (todos em 2020), quando o Verdão conquistou o bicampeonato da América.

Em torneios nacionais, a história se repete: em 21 de março de 2018, pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras goleou o Novorizontino por 5 a 0, confirmando sua vaga na decisão estadual.

O impacto das goleadas

Essas goleadas não são apenas placares elásticos — são a expressão do domínio palmeirense em sua casa. Desde a inauguração, o Allianz Parque se tornou o estádio mais vitorioso do Brasil em termos de aproveitamento de mandante, superando 70% de rendimento médio.

A estrutura moderna e o ambiente de pressão tornam o estádio uma fortaleza, onde o Palmeiras impõe respeito e raramente é derrotado. É ali que o torcedor viveu conquistas históricas, como as Copas Libertadores de 2020 e 2021, a Copa do Brasil de 2015, o Brasileirão de 2016, 2018 e 2022, e incontáveis goleadas inesquecíveis.

O Allianz Parque hoje

Mais do que um estádio, o Allianz Parque é um símbolo da era moderna do Palmeiras — um espaço que alia paixão, tecnologia e sucesso esportivo. Além de receber jogos decisivos, o local é referência em sustentabilidade e entretenimento, sendo palco de shows internacionais e eventos corporativos.

Com a expansão recente da capacidade e as melhorias estruturais, o estádio segue sendo a principal fortaleza do clube e um dos palcos mais imponentes da América do Sul.

