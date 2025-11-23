O jogo evidenciou a fragilidade defensiva do Inter e a força ofensiva do Santos.

O Inter abriu o placar com Celso, mas o Santos virou com gols de Élson e Dodô.

Internacional perdeu para o Santos por 2 a 1 no Beira-Rio em 2 de outubro de 1999.

O duelo entre Internacional e Santos, disputado em 2 de outubro de 1999, no Beira-Rio, ficou marcado como um dos jogos mais dramáticos e intensos da 14ª rodada do Brasileirão daquele ano. O Inter saiu na frente logo aos 3 minutos, sustentou boa parte do primeiro tempo, mas sofreu a virada na etapa final em uma atuação de resiliência, volume ofensivo e talento individual do ataque santista. O Lance! relembra Internacional 1 x 2 Santos no Brasileirão 1999.

Celso abriu o placar na pressão inicial colorada, após jogada construída pelo capitão Dunga. O Santos, em um início de jogo difícil, encontrou muitas dificuldades para sair da marcação alta do Inter. Mas, ainda no primeiro tempo, Paulo Autuori ajustou o posicionamento, reorganizou o meio-campo e viu sua equipe crescer gradualmente.

O segundo tempo trouxe o roteiro completo: pênalti perdido por Dodô, empate de cabeça de Élson, ex-Inter, e um golaço do próprio Dodô aos 37 minutos, em jogada de rara técnica e oportunismo. Foi a síntese perfeita de um atacante que vivia fase inspirada e de um Santos que cresceu de produção conforme o jogo avançou.

A vitória tirou o Santos da parte baixa da tabela, colocou o time paulista no 11º lugar e acentuou a crise colorada. No Beira-Rio, a torcida vaiou o time e as entrevistas pós-jogo já falavam em risco de demissão do técnico Valmir Louruz.

Internacional 1 x 2 Santos no Brasileirão 1999

Inter pressiona, marca cedo e controla o início do jogo

O Internacional iniciou o jogo em pressão alta, estratégia pedida por Valmir Louruz para sufocar a saída de bola santista. A tática funcionou imediatamente: aos 3 minutos, Dunga recuperou a bola no campo ofensivo e deixou Celso em condições de finalizar. O atacante não desperdiçou e marcou rasteiro no canto, sem chance para Zetti.

O gol trouxe alívio momentâneo ao ambiente colorado, especialmente porque, na semana do jogo, Dunga e Celso haviam trocado críticas públicas sobre o desempenho ofensivo da equipe. A comemoração conjunta simbolizou uma trégua momentânea.

O Inter manteve o ímpeto e continuou marcando alto, mas o Santos começou a equilibrar o jogo ao fortalecer a marcação com Claudiomiro e ao explorar mais as laterais. A entrada de Lúcio no lugar de Adiel, ainda no primeiro tempo, melhorou a dinâmica ofensiva do time de Autuori.

Santos cresce no segundo tempo e inicia reação

O Santos voltou do intervalo com intensidade muito maior. Até os 13 minutos, já havia finalizado três vezes contra o gol de João Gabriel, enquanto o Inter mal conseguia ultrapassar o meio-campo. A pressão santista resultava tanto de ajustes táticos quanto da queda de rendimento do Inter.

Aos 18 minutos, o zagueiro Márcio tocou a mão na bola dentro da área e o árbitro Léo Feldman marcou pênalti. Dodô foi para a cobrança, mas bateu fraco e viu João Gabriel defender. O lance, que poderia ter abatido o Santos, teve o efeito contrário: aumentou a insistência da equipe paulista em busca do empate.

Quatro minutos depois, aos 22, Élson aproveitou cobrança de escanteio — justamente contra o clube que o revelou — e cabeceou firme para empatar. O Santos dominava o meio-campo, e o Inter sentia o golpe.

Golaço de Dodô sela a virada e coloca o Santos no caminho certo

A pressão santista não diminuiu com o empate. Paulo Rink, Élson e Lúcio criavam espaços, enquanto Dodô buscava movimentações curtas para receber entre as linhas. Aos 37 minutos, veio o lance decisivo: Dodô deu um chapéu em Lúcio e, sem deixar a bola cair, finalizou de pé direito, marcando um golaço que calou o Beira-Rio.

O Inter, já emocionalmente abalado, ainda perdeu Fabiano expulso aos 40 minutos do segundo tempo, o que matou qualquer possibilidade de reação. A torcida colorada, irritada, vaiou o time desde o gol de empate e aumentou a pressão sobre o técnico Louruz.

O Santos administrou o resultado nos minutos finais e levou para casa uma vitória essencial na briga da primeira fase do campeonato.

Virada que muda o ambiente dos dois clubes

O 2 a 1 marcou uma arrancada importante do Santos na tabela, consolidando o time no meio do campeonato e mostrando a força ofensiva de um elenco com qualidade técnica. Dodô foi o nome do jogo, mas Élson e Lúcio também foram fundamentais na recuperação santista.

Para o Inter, o resultado expôs problemas estruturais: fragilidade defensiva, pouca criatividade e instabilidade emocional. O ambiente pós-jogo já apontava para mudanças no comando técnico.

Ficha técnica - Internacional 1 x 2 Santos no Brasileirão 1999

Internacional 1 x 2 Santos

Competição: Campeonato Brasileiro 1999 – 1ª fase, 14ª rodada

Data: Sábado, 2 de outubro de 1999

Horário: 16h00

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Público: 6.285

Renda: R$ 42.643,00

Árbitro: Léo Feldman (RJ)

Gols

Internacional:

Celso, 3’

Santos:

Élson, 22’ (2º tempo)

Dodô, 37’ (2º tempo)

Cartões

Amarelos: Márcio, Ânderson Luís, Hurtado (I); Cláudio, Claudiomiro, Marcos Bazílio (S)

Márcio, Ânderson Luís, Hurtado (I); Cláudio, Claudiomiro, Marcos Bazílio (S) Vermelho: Fabiano (Inter), aos 40’ do 2º tempo

Internacional

João Gabriel; Márcio, Lúcio, Régis e Enciso; Ânderson Luis, Dunga (Claiton), Hurtado e Gustavo; Fabiano Souza e Celso (Ânderson Barbosa). Técnico: Valmir Louruz.

Santos

Zetti; Michel, Cláudio, Andrei e Gustavo Nery; Claudiomiro, Élson, Marcos Bazílio (Eduardo Marques) e Adiel (Lúcio); Paulo Rink (Aílton) e Dodô. Técnico: Paulo Autuori.