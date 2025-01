Copa Verde 2025: regulamento, formato e times

A Copa Verde é uma competição regional de futebol que reúne clubes das regiões Norte, Centro-Oeste e do Espírito Santo. Criada em 2014, o torneio visa promover o futebol nessas localidades e fortalecer a representatividade esportiva da região.

O campeão garante uma vaga direta na Copa do Brasil do ano seguinte, o que torna o título ainda mais atrativo. A competição acontecerá entre 22 de janeiro e 23 de abril. O Lance! te conta todos os detalhes da Copa Verde.

Formato da Copa Verde 2025

A edição de 2025 da Copa Verde seguirá um formato similar ao de anos anteriores, oferecendo emoção em todas as fases. O torneio regional continuará valendo vaga para a Copa do Brasil, segundo informações do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Primeira fase

Participantes: 24 times.

Os confrontos são definidos em partidas únicas, com os times de melhor ranking atuando como mandantes.

Em caso de empate no tempo regulamentar, a classificação será decidida nos pênaltis.

Fase de oitavas de final

Os 12 vencedores da primeira fase da Copa Verde se unem aos 4 times melhores ranqueados, que entram diretamente nesta etapa.

Confrontos continuam sendo realizados em jogo único, com os mandantes definidos pelo ranking da CBF.

Quartas de final e semifinal

As quartas e as semifinais seguem o mesmo modelo: partidas únicas, com decisão nos pênaltis em caso de empate.

Final

A grande decisão será disputada em dois jogos (ida e volta). O time com a melhor campanha geral terá o direito de decidir o segundo jogo em casa. Em caso de empate no placar agregado, o campeão será definido nos pênaltis.

Partidas da 1ª fase

22 de janeiro (quarta-feira)

15h30 - Ceilândia x Capital-DF (Maria de Lourdes Abadia) *enfrenta o Brasiliense 19h - Porto Velho x Humaitá (Aluizio Ferreira) *enfrenta o Paysandu 19h - Tocantinópolis x GAS (João Ribeiro) *enfrenta o Amazonas 19h - Vitória-ES x Rio Branco-ES (Salvador Costa) *enfrenta o Goiás 20h - Águia de Marabá x Independência (Zinho Oliveira) *enfrenta o Manaus 20h - União Rondonópolis x União-TO (Luthero Lopes) *enfrenta a Aparecidense 20h30 - São Raimundo-RR x Trem (Flamarion Vasconcelos) *enfrenta o Remo 21h - Operário-MS x Luverdense (Jacques da Luz) *enfrenta o Vila Nova

Times participantes da Copa Verde

A Copa Verde 2025 contará com 24 clubes, representando estados das regiões Norte, Centro-Oeste e o Espírito Santo. Confira a lista dos participantes:

Acre: Rio Branco-AC e Humaitá. Amapá: Trem e Santos-AP. Amazonas: Manaus FC e Nacional-AM. Distrito Federal: Brasiliense e Real Brasília. Espírito Santo: Vitória-ES e Real Noroeste. Goiás: Goiás e Vila Nova. Mato Grosso: Luverdense e Operário-MT. Mato Grosso do Sul: Comercial-MS e Costa Rica-MS. Pará: Paysandu e Remo. Rondônia: Porto Velho e Real Ariquemes. Roraima: São Raimundo-RR e Baré. Tocantins: Tocantinópolis e Interporto.

Onde assistir a Copa Verde 2025

A CBF não divulgou nenhum canal de transmissão para a Copa Verde de 2025. Desde 2022, a DAZN não transmite mais o torneio.

Impacto no calendário e relevância

A exclusão da vaga na Copa do Brasil aumenta as dúvidas sobre o futuro do torneio, já que a classificação para a competição nacional era vista como um atrativo para os clubes. No início, o campeão da Copa Verde também tinha direito a uma vaga na Copa Sul-Americana, benefício que foi retirado após as duas primeiras edições.