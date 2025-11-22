A vitória destacou a competitividade e a identidade clara do Botafogo, enquanto o Grêmio enfrentou dificuldades após priorizar a Libertadores.

O time alvinegro teve desempenho solidário, com gols de Juninho, Luciano Almeida e Dodô, mostrando controle do jogo.

Botafogo venceu o Grêmio por 3 a 0 no Campeonato Brasileiro de 2007, assumindo a liderança da Série A.

O Botafogo viveu uma noite de afirmação no dia 2 de junho de 2007. Diante de um Engenhão ainda novo para o futebol carioca e com boa presença de público, o time comandado por Cuca derrotou o Grêmio por 3 a 0 e assumiu a liderança da Série A, embalado por futebol envolvente, postura agressiva e equilíbrio tático. Foi uma das partidas que sintetizaram o ótimo início alvinegro naquele campeonato. O Lance! relembra Botafogo 3 x 0 Grêmio no Brasileirão 2007.

O Grêmio de Mano Menezes, semifinalista da Libertadores e repleto de jogadores experientes, entrou com status de adversário duro e de respeito. Mesmo assim, o Botafogo mostrou maturidade desde o primeiro minuto, ocupando o campo ofensivo, pressionando a saída e ditando ritmo com Joílson, Túlio Guerreiro e Lúcio Flávio. O plano de Cuca era claro: intensidade, amplitude e aproveitamento das infiltrações de Jorge Henrique e Dodô.

O primeiro gol, marcado por Juninho aos 18 minutos, deu confiança ao time e acentuou um cenário de controle alvinegro. O Grêmio até esboçou reação em alguns momentos, especialmente com Lucas Leiva ditando passes e Diego Souza tentando romper linhas, mas faltou profundidade e coordenação ofensiva.

Na etapa final, o Botafogo continuou mais organizado e eficiente. Luciano Almeida ampliou aos 79 minutos, consolidando o domínio, e Dodô, referência técnica daquele time, fechou a vitória aos 87, coroando uma atuação que inflamou a torcida e colocou o clube no topo da tabela. Era o auge de um Botafogo competitivo, bem treinado e com identidade clara em campo.

Botafogo 3 x 0 Grêmio no Brasileirão 2007

Pressão inicial e domínio alvinegro no primeiro tempo

O Botafogo começou com marcação alta e inversões rápidas entre Joílson, Lúcio Flávio e Jorge Henrique. Cuca posicionou sua equipe para sufocar as saídas gremistas, e o resultado foi imediato: o meio-campo gaúcho não conseguia articular jogadas, com Edmílson e Amoroso sendo bloqueados e Lucas Leiva obrigado a recuar para ajudar na construção.

Aos 18 minutos, Juninho abriu o placar em bela cobrança — chute forte, alto, sem chance para Sebastián Saja. O gol representou o que já se desenhava em campo: mais iniciativa, mais mobilidade e mais controle do Botafogo. O Grêmio respondeu em bolas diretas para Tuta e em jogadas de Diego Souza, mas pecava no último passe.

Renato Silva e Luciano Almeida garantiam firmeza defensiva, enquanto Leandro Guerreiro e Túlio Guerreiro davam sustentação para o time manter bloco alto. A primeira etapa terminou com o Botafogo soberano, criando chances e limitando o Grêmio a poucas aproximações esporádicas.

Grêmio tenta reagir, mas Botafogo cresce ainda mais

Na volta para o segundo tempo, Mano Menezes tentou ajustes: Ramon ganhou mais liberdade, Lucas tentava conduzir com campo à frente e Tuta buscava diagonais. Mas a estrutura alvinegra era sólida. O Botafogo controlava espaços, recuperava rápido e partia em transição com eficiência.

Os minutos seguintes mostraram o desgaste gremista, que havia priorizado a Libertadores ao longo da temporada e ainda buscava ritmo ideal no Brasileirão. O Botafogo, mais leve e descansado, passou a administrar o jogo com inteligência, mesmo sem diminuir a agressividade ofensiva.

Luciano Almeida e Dodô fecham o 3 a 0 com autoridade

Aos 79 minutos, Luciano Almeida fez o segundo gol em jogada de insistência pelo lado esquerdo. É um dos lances que marcaram a intensidade daquele time: laterais participando ofensivamente, meio-campo dando suporte e atacantes sempre prontos para atacar espaço.

O Grêmio sentiu o golpe e praticamente desligou do jogo. E aos 87 minutos, Dodô — referência técnica e artilheiro absoluto daquela equipe — completou a vitória com categoria. O camisa 7 aproveitou sobra na área e finalizou sem chance para Saja, fechando o placar em 3 a 0.

O Engenhão explodiu em festa. Não era apenas uma vitória: era afirmação de um Botafogo competitivo, organizado e candidato sério naquele início de Brasileirão.

Botafogo assume a liderança e confirma grande momento

O triunfo colocou o Botafogo na liderança da Série A e reforçou a confiança em um elenco que mesclava juventude, técnica e intensidade. Cuca construía um time com identidade clara, capaz de propor jogo e de controlar adversários de peso.

Para o Grêmio, a derrota evidenciou o desgaste pós-Libertadores e a necessidade de ajustes na transição ofensiva e no posicionamento defensivo. O time gaúcho ainda faria campanha segura, mas viveu no Engenhão uma de suas atuações mais apagadas do início da competição.

Ficha técnica - Botafogo 3 x 0 Grêmio no Brasileirão 2007

Botafogo 3 x 0 Grêmio

Competição: Campeonato Brasileiro 2007 – 4ª rodada

Data: Sábado, 2 de junho de 2007

Horário: 17h10

Local: Estádio Olímpico Nilton Santos (Engenhão), Rio de Janeiro (RJ)

Gols

Botafogo:

Juninho, 18’

Luciano Almeida, 79’

Dodô, 87’

Botafogo: Júlio César; Juninho, Renato Silva, Luciano Almeida e Leandro Guerreiro; Túlio Guerreiro, Joílson, Lúcio Flávio e Jorge Henrique; Adriano Felício e Dodô. Técnico: Cuca.

Grêmio: Sebastián Saja; Rolando Schiavi, Pereira, Bruno Teles e Eduardo Nunes; Lucas Leiva, Edmílson, Ramon e Amoroso; Diego Souza e Tuta. Técnico: Mano Menezes.