Grêmio venceu o Botafogo por 5 a 2 no Campeonato Brasileiro de 2020, consolidando a crise do time carioca.

O confronto de 8 de fevereiro de 2021, válido pela 35ª rodada do Brasileirão 2020, ficou marcado por mais uma atuação de força ofensiva do Grêmio e por um novo capítulo do drama alvinegro na competição. No Estádio Nilton Santos, o time de Renato Gaúcho venceu o Botafogo por 5 a 2 com autoridade, intensidade e aproveitamento altíssimo das suas chegadas ao ataque. O resultado consolidou o momento ruim do time carioca — já virtualmente rebaixado — e reforçou a luta gremista por vaga na Libertadores. O Lance! relembra Botafogo 2 x 5 Grêmio no Brasileirão 2020.

O Botafogo entrou em campo desfalcado, com elenco jovem e sem grande poder de reação, apostando em velocidade pelos lados e mobilidade de Rafael Navarro. O Grêmio, por sua vez, apresentou postura agressiva desde o início, explorando as brechas defensivas do adversário e construindo vantagem rapidamente. A superioridade técnica ficou evidente nos primeiros minutos, quando Alisson e Jean Pyerre marcaram com naturalidade.

Se o início gremista foi forte, o segundo tempo foi ainda mais expressivo. Churín ampliou de pênalti e Matheus Henrique viveu noite inspirada, marcando dois gols e comandando o meio-campo com personalidade e tranquilidade. O Botafogo ainda descontou com Navarro e Matheus Babi, mas as falhas defensivas, a instabilidade emocional e a falta de organização impediram qualquer reação consistente.

O 5 a 2 sintetizou bem o momento das duas equipes na reta final do campeonato: o Grêmio buscando competitividade e explosão ofensiva, e o Botafogo mergulhado em crise técnica e estrutural.

Grêmio começa avassalador com 2 a 0 em menos de 20 minutos

O jogo começou em ritmo intenso. Logo aos 7 minutos, Alisson recebeu livre na entrada da área e finalizou com precisão para abrir o placar. A jogada marcou o tom da partida: triangulação rápida, ocupação de espaços e facilidade gremista em romper linhas.

O Botafogo tentou responder com Navarro e Cesinha puxando transições, mas esbarrava na falta de coordenação ofensiva. O Grêmio aproveitou e, aos 17 minutos, Jean Pyerre ampliou em chute firme após boa troca de passes. Paulo Victor praticamente não trabalhava, enquanto a defesa botafoguense sofria para conter movimentações simples.

O meio-campo gremista, com Maicon ditando o ritmo e Matheus Henrique alternando conduções e infiltrações, dominava completamente a partida. A partir desse cenário, o Grêmio passou a controlar a bola e esperar o melhor momento para acelerar de novo.

Segundo tempo começa com novo golpe: Churín amplia

A segunda etapa seguiu o mesmo padrão. Logo aos 54 minutos, Diego Churín converteu pênalti e marcou o terceiro gol gremista. O lance desestabilizou ainda mais o Botafogo, que tentava jogar de forma mais vertical, mas se expunha constantemente às transições do adversário.

O Grêmio demonstrava maturidade: alternava pressão alta com períodos de retenção, sempre com organização. A defesa, comandada por David Braz, dava sustentação para que o meio-campo tivesse liberdade na construção. Vanderson e Bruno Cortez ofereciam amplitude e boa chegada ao ataque.

Matheus Henrique domina o meio e faz dois gols em ritmo de treino

A atuação de Matheus Henrique foi uma das melhores da sua temporada. Aos 74 minutos, aproveitou jogada trabalhada pela esquerda e finalizou para marcar o quarto gol. O volante ainda ampliaria aos 78, aparecendo de novo na área, desta vez com mais liberdade, e concluindo para o fundo da rede.

O Botafogo tentava, na base da insistência e da velocidade, encontrar espaços. Navarro descontou aos 56 minutos após boa jogada individual, e Matheus Babi marcou aos 82, completando cruzamento pela esquerda. Mas eram lances isolados em meio a uma partida de claro domínio gremista.

Grêmio controla, Botafogo luta, mas goleada se consolida

A reta final do jogo foi de administração gremista. Renato Gaúcho colocou Isaque, Thaciano e Ferreira para manter dinamismo e posse de bola, enquanto o Botafogo tentava pressionar na base da vontade. Mas a diferença técnica e tática era muito grande.

O resultado refletiu o estágio das duas equipes: um Grêmio competitivo, vertical e eficiente; e um Botafogo fragilizado, entregue à própria instabilidade e sem peças para competir de igual para igual.

Ficha técnica - Botafogo 2 x 5 Grêmio no Brasileirão 2020

Botafogo 2 x 5 Grêmio

Competição: Campeonato Brasileiro 2020 – 35ª rodada

Data: Segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021

Horário: 20h00

Local: Estádio Olímpico Nilton Santos (Engenhão), Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Gols

Grêmio:

Alisson, 7’

Jean Pyerre, 17’

Diego Churín, 54’ (pênalti)

Matheus Henrique, 74’ e 78’

Botafogo:

Rafael Navarro, 56’

Matheus Babi, 82’

Botafogo

Diego; Kevin, Kanu, Sousa e Hugo Neto; Caio Alexandre, José Welison, Romildo; Rafael Navarro, Matheus Nascimento e Cesinha. Técnico: Lúcio Flávio.

Grêmio

Paulo Victor; Paulo Miranda, Vanderson, David Braz e Bruno Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Jean Pyerre; Alisson, Diego Churín e Pepê. Técnico: Renato Gaúcho.