A atuação do Corinthians foi considerada decisiva e dominante no confronto direto.

No jogo do dia 1º de novembro, o Corinthians venceu por 3 a 0 no Estádio Independência.

Quando o título mudou de mãos: a vitória histórica do Corinthians sobre o Atlético-MG no Horto

O Campeonato Brasileiro de 2015 foi marcado por uma disputa acirrada entre dois gigantes que protagonizaram, rodada a rodada, uma briga pelo topo da tabela: Atlético-MG e Corinthians. No dia 1º de novembro, pela 33ª rodada, as atenções do país estavam voltadas para o Estádio Independência, em Belo Horizonte. Era o tão aguardado confronto direto entre líder e vice-líder — o chamado “jogo do título”. O Lance! relembra Atlético-MG x Corinthians no Brasileirão 2015.

Atlético-MG x Corinthians no Brasileirão 2015

Naquele domingo à tarde, o Galo precisava vencer para encurtar a distância para cinco pontos e reacender a briga. Já o Corinthians, de Tite, tinha a chance de liquidar a fatura com antecedência. E foi exatamente isso que aconteceu. Com um segundo tempo avassalador, o Timão aplicou 3 a 0, silenciou o Horto e praticamente garantiu o hexacampeonato brasileiro.

Primeiro tempo tenso, segundo tempo decisivo

O jogo começou equilibrado, com muita marcação e poucas chances reais de gol. O Atlético-MG apostava em Lucas Pratto, Dátolo e Giovanni Augusto para furar a sólida defesa corintiana. O Corinthians, por sua vez, explorava os toques rápidos de Renato Augusto, Jadson e Malcom. A primeira etapa terminou sem gols, mas com a sensação de que a partida pegaria fogo no segundo tempo.

E pegou. Aos 22 minutos, após uma jogada rápida pela esquerda, Malcom recebeu e bateu cruzado, abrindo o placar. A tensão virou alívio para os corintianos — que, mesmo fora de casa, cantavam alto no Independência. O gol abateu o Galo, e o Corinthians cresceu ainda mais no jogo.

Sete minutos depois, aos 29, foi a vez de Vagner Love deixar sua marca. O atacante aproveitou o vacilo da zaga atleticana, recebeu dentro da área e bateu firme para fazer 2 a 0. E o golpe de misericórdia veio aos 39 minutos, quando Lucca, que havia acabado de entrar, completou o contra-ataque com um chute no canto: 3 a 0.

O jogo que selou o caminho do hexa do Corinthians

Com o resultado, o Corinthians abriu 11 pontos de vantagem sobre o Atlético-MG faltando apenas cinco rodadas para o fim do campeonato. A vitória não apenas deu tranquilidade matemática, mas selou moralmente o título do time de Tite, que se consagraria campeão duas rodadas depois, contra o Vasco.

Para muitos torcedores e analistas, aquele 1º de novembro foi o momento definitivo da campanha corintiana. Foi a prova da força de um elenco equilibrado, treinado com precisão e mentalmente preparado para jogos grandes. O Atlético, empurrado por mais de 21 mil torcedores, não teve forças para reagir e saiu de campo praticamente fora da briga.

A atuação no Horto entrou para a galeria de grandes jogos do Corinthians nos pontos corridos. Não só pela importância, mas pelo domínio completo diante de um adversário direto. Para o torcedor, aquele dia será sempre lembrado como a “decisão fora de casa” que colocou o hexa no bolso.

Ficha técnica - Atlético-MG x Corinthians

ATLÉTICO-MG 0 x 3 CORINTHIANS

📅 Data: 1º de novembro de 2015 (domingo)

⏰ Horário: 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG)

🎫 Público: 21.798 torcedores

💰 Renda: R$ 1.605.755,00

⚖️ Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

👥 Assistentes: Kléber Lúcio Gil (SC) e Fabrício Vilarinho da Silva (GO)

🟨 Cartão amarelo: Leandro Donizete (Atlético-MG)

⚽ Gols:

22’ Malcom (COR)

29’ Vagner Love (COR)

39’ Lucca (COR)

Escalações:

Atlético-MG:

Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Edcarlos e Douglas Santos; Leandro Donizete (Cárdenas), Rafael Carioca, Luan, Giovanni Augusto (Thiago Ribeiro), Dátolo; Lucas Pratto.

Técnico: Levir Culpi

Corinthians:

Cássio; Edílson, Felipe, Gil e Guilherme Arana; Ralf, Rodriguinho (Cristian), Jadson, Renato Augusto, Malcom (Lucca); Vagner Love (Romero).

Técnico: Tite