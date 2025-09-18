Veja os times e jogadores mais valorizados da Champions League
Valores superam a casa do bilhão
A fase de liga da Champions League começou na última terça-feira (16), com formato que permite que 36 equipes disputem o título de melhor clube europeu da temporada 2025-2026. Confira o levantamento do Lance! sobre os jogadores e elencos com maior valor de mercado do campeonato.
Ranking dos cinco clubes com maior valor de mercado na temporada da Champions:
- Real Madrid - € 1,4 bilhão (R$ 8,7 bilhões)
- Arsenal - € 1,3 bilhão (R$ 8,1 bilhões)
- Manchester City - € 1,2 bilhão (R$ 7,5 bilhões)
- Liverpool - € 1,1 bilhão (R$ 6,9 bilhões)
- Barcelona - € 1 bilhão (R$ 6,2 bilhões)
Confira o jogador mais valorizado de cada um dos cinco clubes mais ricos
- Real Madrid - Jude Bellingham - € 180 milhões (R$ 1,1 bilhão)
- Arsenal - Bukayo Saka - € 150 milhões (R$ 941 milhões)
- Manchester City - Erling Haaland - € 180 milhões (R$ 1,1 bilhão)
- Liverpool - Alexander Isak - € 120 milhões (R$ 754,5 milhões)
- Barcelona - Lamine Yamal - € 200 milhões (R$ 1,2 bilhão)
Jogador mais valioso da competição
Como já era de se esperar, o jogador que possui o maior valor de mercado da Champions League é a joia do Barcelona, Lamine Yamal. Para efeito de comparação, Yamal representa 20% do valor de mercado do elenco do Barcelona.
Os cinco jogadores mais valiosos do mundo, por sinal, jogam a Champions League. Confira a ordem:
- Barcelona - Lamine Yamal - € 200 milhões (R$ 1,2 bilhão)
- Real Madrid - Jude Bellingham - € 180 milhões (R$ 1,1 bilhão)
- Erling Haaland - € 180 milhões (R$ 1,1 bilhão)
- Kyllian Mbappé - € 180 milhões (R$ 1,1 bilhão)
- Vinícius Jr - € 170 milhões (R$ 1 bilhão)
