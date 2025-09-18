menu hamburguer
Veja os times e jogadores mais valorizados da Champions League

Valores superam a casa do bilhão

imagem cameraTaça da Champions League no sorteio dos confrontos pela Uefa (Foto: Frederic Dides/AFP)
Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Dia 18/09/2025
10:00
A fase de liga da Champions League começou na última terça-feira (16), com formato que permite que 36 equipes disputem o título de melhor clube europeu da temporada 2025-2026. Confira o levantamento do Lance! sobre os jogadores e elencos com maior valor de mercado do campeonato.

Ranking dos cinco clubes com maior valor de mercado na temporada da Champions:

  1. Real Madrid - € 1,4 bilhão (R$ 8,7 bilhões)
  2. Arsenal - € 1,3 bilhão (R$ 8,1 bilhões)
  3. Manchester City - € 1,2 bilhão (R$ 7,5 bilhões)
  4. Liverpool - € 1,1 bilhão (R$ 6,9 bilhões)
  5. Barcelona - € 1 bilhão (R$ 6,2 bilhões)
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MARSEILLE
Onze inicial do Real Madrid anets da partida contra o Olympique de Marselha (Foto: Thomas Coex/AFP)

Confira o jogador mais valorizado de cada um dos cinco clubes mais ricos

  1. Real Madrid - Jude Bellingham - € 180 milhões (R$ 1,1 bilhão)
  2. Arsenal - Bukayo Saka - € 150 milhões (R$ 941 milhões)
  3. Manchester City - Erling Haaland - € 180 milhões (R$ 1,1 bilhão)
  4. Liverpool - Alexander Isak - € 120 milhões (R$ 754,5 milhões)
  5. Barcelona - Lamine Yamal - € 200 milhões (R$ 1,2 bilhão)

Jogador mais valioso da competição

Como já era de se esperar, o jogador que possui o maior valor de mercado da Champions League é a joia do Barcelona, Lamine Yamal. Para efeito de comparação, Yamal representa 20% do valor de mercado do elenco do Barcelona.

Os cinco jogadores mais valiosos do mundo, por sinal, jogam a Champions League. Confira a ordem:

  1. Barcelona - Lamine Yamal - € 200 milhões (R$ 1,2 bilhão)
  2. Real Madrid - Jude Bellingham - € 180 milhões (R$ 1,1 bilhão)
  3. Erling Haaland - € 180 milhões (R$ 1,1 bilhão)
  4. Kyllian Mbappé - € 180 milhões (R$ 1,1 bilhão)
  5. Vinícius Jr - € 170 milhões (R$ 1 bilhão)

