Veja os times e jogadores mais valorizados da Champions League

A fase de liga da Champions League começou na última terça-feira (16), com formato que permite que 36 equipes disputem o título de melhor clube europeu da temporada 2025-2026. Confira o levantamento do Lance! sobre os jogadores e elencos com maior valor de mercado do campeonato.

Ranking dos cinco clubes com maior valor de mercado na temporada da Champions:

Real Madrid - € 1,4 bilhão (R$ 8,7 bilhões) Arsenal - € 1,3 bilhão (R$ 8,1 bilhões) Manchester City - € 1,2 bilhão (R$ 7,5 bilhões) Liverpool - € 1,1 bilhão (R$ 6,9 bilhões) Barcelona - € 1 bilhão (R$ 6,2 bilhões)

Onze inicial do Real Madrid anets da partida contra o Olympique de Marselha (Foto: Thomas Coex/AFP)

Confira o jogador mais valorizado de cada um dos cinco clubes mais ricos

Real Madrid - Jude Bellingham - € 180 milhões (R$ 1,1 bilhão) Arsenal - Bukayo Saka - € 150 milhões (R$ 941 milhões) Manchester City - Erling Haaland - € 180 milhões (R$ 1,1 bilhão) Liverpool - Alexander Isak - € 120 milhões (R$ 754,5 milhões) Barcelona - Lamine Yamal - € 200 milhões (R$ 1,2 bilhão)

Jogador mais valioso da competição

Como já era de se esperar, o jogador que possui o maior valor de mercado da Champions League é a joia do Barcelona, Lamine Yamal. Para efeito de comparação, Yamal representa 20% do valor de mercado do elenco do Barcelona.

Os cinco jogadores mais valiosos do mundo, por sinal, jogam a Champions League. Confira a ordem: