Flamengo supera Seleção e registra maior renda da história da Arena da Amazônia

A goleada do Flamengo sobre o Audax, pela primeira rodada do Campeonato Carioca 2024, registrou a maior renda em valores nominais da história da Arena da Amazônia. O jogo desta quarta-feira (17) teve R$ 6.574.690,00 de arrecadação bruta.



Nenhum outro jogo teve essas cifras levantadas na história do estádio, mas é importante dizer que os valores das outras partidas não estão corrigidos pela inflação (confira a lista ao fim da matéria).



