Vitória adere à onda de bancos digitais no futebol e pode lucrar com engajamento da torcida

📱 Bancos digitais no futebol brasileiro



O Vitória Bank não é o primeiro banco digital de um clube brasileiro de futebol. O Flamengo, por exemplo, tem o Nação BRB em parceira entre o banco estatal do Distrito Federal.



O Bmg tem acordos com Corinthians, Atlético-MG, Vasco e Ceará. O Palmeiras lançou no ano passado o Palmeiras Pay, em parceria com Pefisa, Elo e Allianz Seguros. O banco Inter tem acordos com Fortaleza e Athletico-PR no Brasil, além do Orlando City, nos Estados Unidos.