Supercopa do Brasil: qual elenco mais valioso, Palmeiras ou São Paulo?

💸Mas o que explica esta diferença?

Um dos grandes pontos que influenciam esta diferença de valores de mercado entre as duas equipes se deve a presença de alguns ativos. No Palmeiras, a diferença para o rival se deve principalmente à presença de Endrick, que está avaliado em R$ 240 milhões e é o atleta mais valioso no país. Inclusive, encerrou 2023 ao lado de Vitor Roque - agora no Barcelona -, como um dos atletas mais caros do país.