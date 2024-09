São Silvestre 2024: corrida terá lançamento de lote promocional

Corrida São Silvestre enche as ruas de São Paulo (Foto: Sérgio Shibuya/Gazeta Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 12:14 • São Paulo (SP)

A Corrida Internacional São Silvestre, uma das corrida mais tradicionais do Brasil, é realizada em um percurso de 15 km no centro da capital de São Paulo. Para a 99ª edição, as vendas do lote promocional iniciam nesta terça-feira (3), às 14h (de Brasília), no site oficial da corrida.

Em 2024, a tradicional corrida, que reúne anualmente 37.500 corredores, está a um ano de completar 100 edições e traz novidades. Em busca de melhor fluxo para os atletas, a largada será realizada diferente, em formato de ondas. Outra mudança, é a localização da Expo Atleta e distribuição de kits, que estarão na Bienal do Parque Ibirapuera este ano.

O corredor que for se inscrever no lote promocional, que abre nesta terça-feira (3), terá duas opções de kit: o geral, que custa R$ 240 e está incluso a camiseta, o número com chip, alfinetes e uma sacochila; e o premium, que sai por R$ 850 e, além dos itens do geral, contém meias, um casaco corta vento e um boné. O premium também conta com serviços exclusivos na Expo Atleta e na Arena.

A corrida acontecerá no dia 31 de dezembro e terá 15 km de percurso pelas ruas de São Paulo, abrangendo diversos pontos turísticos da parte central da capital paulista, além de ter a chegada na Avenida Paulista, em frente a Fundação Cásper Líbero.

De acordo com a organização, esses serão os horários de saída definidos para cada categoria:

- 7h25: atletas cadeirantes, feminino e masculino, em pelotão único;

- 7h40: atletas de elite, feminino, em pelotão único;

- 8h05: atletas de elite, masculino, em pelotão único;

- 8h05: atletas cadeirantes com guia e atletas com deficiência, feminino e masculino, em pelotão único;

- 8h05: pelotão premium e pelotão geral, feminino e masculino.