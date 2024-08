Quanto o COB vai distribuir em premiações aos atletas após as Olimpíadas de Paris?

🥇 Beatriz Souza (ouro no judô): R$ 350 mil

🥇 Rebeca Andrade (ouro no solo): R$ 350 mil

🥇 Ana Patrícia e Duda (ouro no vôlei de praia): R$ 350 mil cada

🥈 Caio Bonfim (prata no atletismo): R$ 210 mil

🥈 Willian Lima (prata no judô): R$ 210 mil

🥈 Rebeca Andrade (prata no individual geral): R$ 210 mil

🥈 Rebeca Andrade (prata no salto): R$ 210 mil

🥈 Tatiana Weston-Webb (prata no surfe): R$ 210 mil

🥈 Isaquias Queiroz (prata na canoagem): R$ 210 mil

🥈 Futebol feminino (prata): R$ 35 mil cada

🥉 Larissa Pimenta (bronze no judô): R$ 140 mil

🥉 Rayssa Leal (bronze no skate): R$ 140 mil

🥉 Equipe feminina de ginástica artística (bronze): R$ 46,6 mil cada

🥉 Equipe mista de judô (bronze): R$ 42 mil cada

🥉 Beatriz Ferreira (bronze no boxe): R$ 140 mil

🥉 Gabriel Medina (bronze no surfe): R$ 140 mil

🥉 Augusto Akio (bronze no skate): R$ 140 mil

🥉 Edival Pontes (bronze no taekwondo): R$ 140 mil

🥉 Alison dos Santos (bronze no atletismo): R$ 140 mil

🥉 Vôlei feminino (bronze): R$ 35 mil cada

Total: R$ 5,39 milhões