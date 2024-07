Quanto Carlos Alcaraz vai receber pelo título de Wimbledon?

O título conquistado em Londres engrandece o currículo do jovem tenista. Mas além do mérito esportivo, Carlos Alcaraz irá faturar uma bela quantia pela premiação do torneio. De acordo o site oficial do torneio de Wimbledon, na temporada de 2024, o prêmio para o campeão no simples masculino é de 2,7 milhões de libras (cerca de R$18,6 milhões).