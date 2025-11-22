Premiação do Lanús na Sul-Americana é maior que a soma de todos torneios argentinos

O Lanús faturou uma alta premiação com o título da Sul-Americana conquistado em cima do Atlético Mineiro neste sábado. Os argentinos bateram a equipe brasileira nos pênaltis e, além do troféu, ficam com uma alta premiação paga pela Conmebol pela vitória. O valor se torna ainda mais relevante para a realidade do clube ao comparar as cifras com os valores pagos em torneios nacionais da Argentina. O faturamento com a copa continental é maior que a soma de todos campeonatos locais.

Apenas pela vitória na final, o Lanús ficou com US$ 6,5 milhões, pouco mais de R$ 35 milhões na cotação atualizada. Entretanto, o valor sobe quando é somado o que foi conquistado ao longo da campanha do time argentino no torneio. A Conmebol define uma premiação fixa para cada fase jogada e há uma cota variável na fase de grupos a cada vitória conquistada pelas equipes.

Líder do Grupo G e com três vitórias conquistadas, o Lanús avançou da fase de grupos até a decisão e finaliza a edição 2025 da Sul-Americana com US$ 9,84 milhões, o que corresponde a pouco mais de R$ 53 milhões em bonificação. Para se ter uma ideia do abismo financeiro entre as premiações da Conmebol e dos torneios nacionais da Argentina, se os prêmios dos principais campeonatos nacionais de 2024 forem somados, ainda será 4,5 vezes menor do que é pago na Sul-Americana.

Para a conta, são levados em considerações os valores divulgados pela AFA, confederação argentina, pagos pelos títulos no Campeonato Argentino (O Vélez foi campeão geral em 2024), as etapas de "Abertura" e "Clausura" da liga nacional, Copa da Argentina e Copa da Liga Argentina.

Pela etapa de "abertura" do campeonato argentino, o Platense faturou o troféu e uma premiação de US$ 500 mil (R$ 2,7 milhões). O valor, inclusive, foi pago pela Conmebol como um "incentivo" à AFA. O valor se repete na etapa de encerramento e é o mesmo pago ao campeão geral (que ainda não foi definido em 2025) e que teve o Vélez Sarsfield como vencedor em 2024, onde também receber um cheque com esse valor.

Nas copas, o Estudiantes recebeu US$ 500 mil pelo título da Copa da Liga Argentina em 2024. O valor foi motivo de reclamação do presidente do clube, o ex-jogador Verón, que desdenhou do valor distribuído pela AFA e afirmou que "cobre os custos de ônibus para os torcedores", em suas palavras. A Copa da Liga Argentina, vencida neste ano de forma inédita pelo Independiente Rivadavia paga ainda menos, em torno de US$ 170 mil (R$ 918 mil) para o campeão.

Ou seja, para o Lanús somar pouco mais de R$ 53 milhões apenas com títulos da liga nacional ou da Copa da Liga, ele precisaria vencer quase 20 edições de um desses torneios para bater a soma dos valores. E se o valor da Copa Argentina for isolado, seriam necessárias pelo menos 57 vezes para atingir a mesma cifra.

Veja premiação do Lanús na Sul-Americana a cada fase

1ª fase preliminar: US$ 225 mil para quem mandou o jogo em casa e US$ 250 milpara os times visitantes*

US$ 225 mil para quem mandou o jogo em casa e US$ 250 milpara os times visitantes* Fase de grupos: US$ 900 mil fixos + US$ 115 mil por vitória

US$ 900 mil fixos + US$ 115 mil por vitória Playoffs: US$ 500 mil*

US$ 500 mil* Oitavas de final: US$ 600 mil

US$ 600 mil Quartas de final: US$ 700 mil

US$ 700 mil Semifinal: US$ 800 mil

US$ 800 mil Campeão: US$ 6,5 milhões

*O Lanús não disputou essas fases e não recebe os valores no acumulativo ao longo da Sul-Americana