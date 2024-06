Vini Jr ou Bellingham: quem é o jogador mais valioso na final da Champions?

Apontado como grande favorito a levantar a taça da Champions League neste sábado (1), o Real Madrid tem um elenco quase três vezes mais caro do que o do Borussia Dortmund e conta com os jogadores mais valiosos da decisão.



