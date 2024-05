Quanto vale Philippe Coutinho? Veja evolução do valor de mercado do meia

Philippe Coutinho já tornou explícito o seu desejo de voltar ao Vasco na próxima janela de transferências. A negociação, no entanto, depende de um acerto com o Aston Villa, que tem contrato com o meia brasileiro até junho de 2026.



Mas, afinal, quanto vale Philippe Coutinho no mercado da bola? Como o valor de mercado do meia subiu e desceu nos últimos anos? Abaixo, o Lance! Biz apresenta os detalhes.



