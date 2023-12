Manchester United anuncia venda de 25% das ações; veja valores e conheça o comprador

A negociação ainda depende da aprovação da Premier League e de outros órgãos regulatórios para ser finalizada.



- Como um garoto local de Manchester e torcedor do clube de longa data, estou muito feliz por chegarmos a esse acordo com a direção do Manchester United, que nos delegou a responsabilidade de administrar o futebol do clube. Apesar do sucesso comercial que sempre nos garantiu fundos para conquistar títulos do mais alto nível, esse potencial não foi atingido em tempos recentes - comentou Ratcliffe.



➡️ Choque de realidade: 25% do Manchester United custa mais que todas as SAFs brasileiras somadas



Cabe destacar que a família Glazer, que comanda o United desde 2005, seguirá como acionista majoritária do clube (69%). Os 6% restantes estão divididos entre investidores minoritários na Bolsa de Valores de Nova York.



Resumo da operação:



💰 R$ 7,7 bilhões por 25% das ações do Manchester United;

🏟️ R$ 1,4 bilhão em investimentos em Old Trafford;

⚽ INEOS assume controle da operação do futebol (masculino, feminino e base)