Liberty Media admite espanto com crescimento da F1: ‘Melhor do que o esperado’

No começo de 2017, após o Liberty concluir a aquisição acionária de mais de 50% da F1, Ecclestone deixou o posto de chefão da Fórmula 1 e deu lugar a Chase Carey. Desde então, o trabalho dos atuais donos da categoria assumiu um caminho diferente de divulgação na busca de novos fãs e iniciou projetos com as redes sociais e começou a série Drive to Survive, que é produzida pela Netflix. Depois de atingir uma receita de mais de US$ 553 milhões (aproximadamente R$ 2,9 bilhões na cotação do dia), Maffei admitiu que o Liberty Media fez um ótimo negócio com a F1.