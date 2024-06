Sylvinho é apenas o 16º técnico mais bem pago da Eurocopa; veja a lista

Não são só os jogadores da Euro 2024 que recebem salários milionários. Os comandantes das seleções também são valorizados e embolsam uma bolada das respectivas federações. De acordo com pesquisa do site Finance Football, o inglês Gareth Southgate é o treinador mais bem pago do torneio com uma remuneração anual de € 5,8 milhões (cerca de R$ 34 milhões).



