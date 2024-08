Fórmula 1 aposta em Fanzone para aproximar os fãs no GP do Brasil, em Interlagos

Novidade na Fórmula 1 no Brasil. A partir deste ano, no Grande Prêmio de São Paulo, haverá edição da Fanzone. O espaço exclusivo ficará no Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos, e funcionará como uma espécie de parque de diversões da F1. No local serão promovidas ações para o público, como painéis exclusivos com os pilotos. A ideia é aproximar os fãs ao esporte.