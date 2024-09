Em busca de novos talentos, Footbao alcança marca de 1 milhão de usuários ativos no Brasil

A ferramenta conta com investimento de R$ 30 milhões para identificar talentos no mundo a partir de vídeos enviados pelos próprios jogadores. Durante o período no Brasil, foram identificados 1.000 talentos até aqui, sendo que dois jogadores já conquistaram contratos com grandes clubes do futebol brasileiro. Samuel (12 anos), de Goiás, fechou com o Flamengo, enquanto Gloria (16), de São Paulo, assinou com o Corinthians.