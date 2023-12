Dinheiro traz felicidade? Candidatos ao título do Brasileirão estão entre as folhas salariais mais caras do país

Qual é a folha salarial de Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG?



Os valores exatos das folhas salariais não são públicos, mas é possível ter uma ideia ao analisar os últimos balancetes financeiros dos clubes.



Entre julho e setembro, por exemplo, o Flamengo teve uma despesa mensal de cerca de R$ 40 milhões com "salários, encargos, benefícios e direitos de imagem a funcionários". Este valor inclui todas as atividades sociais e esportivas - e não apenas o futebol profissional.



Dono da segunda maior folha, o Palmeiras divulga os balancetes a cada mês. Em outubro, o Verdão teve gastos superiores a R$ 28 milhões com salários e direitos de imagem do futebol profissional. Somando outras atividades sociais e esportivas, o valor se aproxima a R$ 31 milhões.



O Atlético-MG é o único do trio que não publica balancetes durante o ano. Em 2022, o clube teve um gasto total de R$ 277 milhões com salários, encargos, direitos de imagem e de arena - o que dava algo em torno de R$ 21 milhões por mês. Foi a quarta folha mais cara do ano passado.



Saídas de atletas e movimentações no elenco, no entanto, fizeram a folha salarial atleticana diminuir em 2023. O orçamento deste ano, por exemplo, prevê um gasto de R$ 212 milhões com salários e direitos de imagem - uma média de R$ 16 milhões por mês.