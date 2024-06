Quanto os jogadores do Boston Celtics vão receber pelo título da NBA?

💰 Premiação ao campeão da NBA



Além do pagamento em cada fase, a NBA também leva em consideração a classificação da temporada regular. Como teve o melhor desempenho, o Celtics terá um bônus adicional e receberá o maior valor possível: US$ 12 milhões (R$ 65 milhões).



Levando em consideração que o elenco tem 15 atletas, cada jogador de Boston vai faturar US$ 804 mil (R$ 4,3 milhões).



➡️ Salários, fortunas… Veja as cifras milionárias por trás das finais da NBA



Já o Dallas Mavericks, vice-campeão, receberá um pagamento total de US$ 5,9 milhões (R$ 31,7 milhões) e cada jogador terá direito a US$ 393 mil (R$ 2,1 milhões).