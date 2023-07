Copa do Mundo Feminina: o empresarial entra em campo

Outro benefício que o Leizer destaca é o impacto positivo nas ações de marketing e branding das empresas engajadas nesse movimento. Associar suas marcas a uma causa social tão relevante gera maior visibilidade e credibilidade junto ao público, especialmente para aqueles que valorizam empresas com responsabilidade social.



- Neste momento em que todos os olhos estão voltados para a seleção feminina, o gesto de liberar os funcionários para acompanharem os jogos da Copa do Mundo é um investimento no esporte, na cultura e na igualdade. Empresas que fazem parte dessa onda de mudança colhem benefícios que vão além dos campos, pois são exemplo de empresas socialmente responsáveis e comprometidas com a evolução do país - finaliza Leizer.



Próximos jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina:



✔️ Brasil x França - Sábado, 29 de julho, às 7h (de Brasília)



✔️ Brasil x Jamaica - Quarta-feira, 2 de agosto, às 7h (de Brasília)