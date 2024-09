COB anuncia novo patrocinador máster em maior acordo da história da entidade

Nesta terça-feira (17), o Comitê Olímpico do Brasil (COB) fechou um novo contrato de patrocínio máster junto à Caixa e às Loterias Caixa no valor de R$ 160 milhões. Segundo a entidade, trata-se do maior acordo de sua história. O contrato é válido até o fim de 2028, visando o desenvolvimento do esporte nacional e a preparação dos atletas do Time Brasil para os Jogos Olímpicos de Los Angeles.