Os patrocinadores e os fãs: a nova fronteira no futebol brasileiro

Estão os clubes do futebol brasileiro estruturados para promoverem a verdadeira conexão entre os seus patrocinadores e fãs?



Se voltássemos 10 anos no tempo, esta pergunta não faria o menor sentido no mercado brasileiro ou, no máximo, estaria sendo discutida em torno dos sócios-torcedores dos clubes, como desafios para o futuro.



Podemos dizer que, nesta época, nos clubes havia uma combinação (im)perfeita e ineficiente entre o baixo investimento na estruturação das áreas de Marketing e Comercial com a baixa oferta de soluções tecnológicas, tendo como consequência a incapacidade de se promover a aproximação e a interação entre torcedores, clubes e patrocinadores de forma inteligente, segmentada e em larga escala de forma simultânea e relevante. É incrível, mas estamos falando de apenas 10 anos atrás.



Os anos se passaram e as soluções tecnológicas “explodiram” no mercado, permitindo que empresas dispostas a investir em tecnologia, ferramentas de marketing e na capacitação de suas equipes pudessem rapidamente se aproximar de seus consumidores de forma infinitamente mais barata e mais assertiva do que no passado não muito distante.