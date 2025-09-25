"Por que a gente tem tanta dificuldade de criar uma política pública no esporte de forma recorrente e que transcenda as disputas partidárias e de governo?". O complexo questionamento levantado pelo publicitário e novo colunista do Lance!, Marcus Deois, faz referência a um dos diversos temas que serão debatidos pelo comunicador nos canais do grupo Lance! a partir desta sexta-feira (26), quando estreia a série de publicações no site.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ao lado da jornalista Gabrielle de Castro, a dupla escreverá mensalmente para o site para destacar e descomplicar a relação entre a política brasileira e o setor esportivo. Nesta sexta, Marcus e Gabrielle estreiam as publicações no portal e repercutidas através dos canais de WhatsApp e redes sociais do veículo.

Marcus Deois afirma que o intuito da nova coluna é aproximar os leitores de questões que parecem não ter relação direta com um dos mercados que mais movimentam a sociedade brasileira, com a possibilidade de repercutir o que acontece em Brasília e gerar no público uma opinião em cima dos temas apresentados.

- A nossa responsabilidade aqui com essa coluna é trazer a informação, o factual, e a informação técnica para que o nosso leitor consiga formar sua opinião a partir da nossa informação neutra. É uma responsabilidade social que a gente tem aqui de gerar esse conteúdo, de ir atrás desse conteúdo e informar a nossa audiência para que ela consiga fazer um bom debate, colocar a sua ideologia dentro do nosso texto e aprofundar o debate - completa o publicitário.

Deois é natural de São Paulo, tem 40 anos e mora na capital há pouco mais de uma década. O publicitário tem carreira formada na política e já atuou como coordenador de comunicação de partido, mas migrou e hoje atua como empreendedor, onde comanda uma empresa focada em consultoria de relações institucionais e governamentais, a Ética Inteligência Política.

A parceria da coluna será com Gabrielle de Castro, jornalista formada no Rio de Janeiro com experiência em comunicação no setor de relações institucionais e governamentais. A comunicadora destaca que a coluna busca apresentar como o Estado brasileiro tem atuado diante dos debates das políticas públicas no esporte e como esses agentes, sejam eles parlamentares ou partidas, têm contribuído para o desenvolvimento do setor no país.

- O nosso objetivo é trazer as informações do que a gente tem de concreto, dados públicos, e reunir isso tudo de forma analítica, com isenção, para que o nosso leitor possa entender melhor como as políticas para o esporte funcionam a nível federal e, a partir daí, cobrar os seus representantes. Lembrar nas próximas eleições quem votou a favor e quem votou contra em pautas tão importantes para o desenvolvimento do nosso país e do nosso esporte - completou a nova colunista.

Marcus Deois e Gabrielle de Castro escrevem a nova coluna do Lance!, focada no debate sobre a política no Brasil e a relação com o setor esportivo. (Foto: Divulgação)

Escrita em dupla

A parceria de Marcus e Gabrielle já acontece há anos, desde que passaram a atuar juntos no mercado de relações institucionais e governamentais. Apesar de uma única publicação no site do Lance!, a nova coluna será feita a quatro mãos. Deois afirma que os dois já estão acostumados a produzir material escrito em conjunto e o sucesso será repetido nas novas publicações no portal.

- A gente está afiado para escrever em conjunto. Nós trocamos muito bem essa responsabilidade de identificar uma oportunidade, fazer a estrutura do texto... então o outro analisa a estrutura, complementa, manda, o outro analisa novamente, tira um pouquinho ou adiciona outra coisa para dar um caráter mais autoral. O público vai perceber que o que o conteúdo gerado ele tem uma ele tem uma característica própria - explica o publicitário.

A nova coluna poderá ser acessada através do site do Lance! no setor das colunas, destacado na página principal do site, além dos canais de comunicação de WhatsApp e newsletter através do e-mail. Para se inscrever no canal geral WhatsApp do Lance!, clique aqui.










