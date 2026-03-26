França domina o Brasil na lista de jogadores mais caros; veja ranking e valores

A Seleção Brasileira enfrenta a França em Boston, nos EUA, logo mais, às 17h. As seleções seguem na reta final de preparação para a Copa do Mundo e duelam no primeiro amistoso da Data Fifa das equipes. Mesmo com desfalques, os elencos seguem representados por grandes nomes do futebol mundial, que destacam pelo alto valor de mercado.

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No total, o elenco da França supera o Brasil na avaliação financeira e soma 1,35 bilhões de euros, o que representa R$ 8,16 bilhões na cotação atualizada, enquanto a Seleção Brasileira chega a 858,5 milhões de euros, ou R$ 5,19 bilhões. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e jogadores.

A vantagem francesa na cotação geral dos jogadores impacta também no ranking dos atletas mais valiosos entre os países, evidenciando uma vantagem do plantel convocado por Didier Deschamps. As duas primeiras posições até ensaiam um duelo acirrado entre as equipes. Mbappé abre o ranking como o atleta mais caro de todos com 200 milhões de euros, ou R$ 1,2 bilhões na cotação atual. Vini Jr. aparece logo depois, cotado em 150 milhões de euros, ou em R$ 907 milhões.

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E apesar do Brasil ter nomes relevantes e bem cotados no mercado da bola, como Raphinha (80 de euros), Estêvão (75 milhões de euros) e Matheus Cunha (70 milhões de euros), o elenco da França tem nomes ainda mais caros e domina o top cinco com todos os jogadores acima dos 90 milhões de euros.

Na terceira posição geral está Olise, que atua no Bayern de Munique. O ponta é avaliado em 140 milhões de euros (R$ 846,58 milhões), o dobro do valor de Matheus Cunha. A quarta vaga é de Ousmane Dembélé, que vale 100 milhões de euros (R$ 604,70 milhões), enquanto a quinta posição tem um empate entre Désiré Doué e Hugo Ekitiké, cotados em 90 milhões de euros (R$ 544,23 milhões).

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Veja os cinco jogadores mais caros entre Brasil e França

Kylian Mbappé – 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão)

Vinicius Junior – 150 milhões de euros (R$ 907,05 milhões)

Michael Olise – 140 milhões de euros (R$ 846,58 milhões)

Ousmane Dembélé – 100 milhões de euros (R$ 604,70 milhões)

Désiré Doué e Hugo Ekitiké – 90 milhões de euros (R$ 544,23 milhões)

Mbappé e Vini Jr comemoram gol do Real Madrid contra o Alavés (Foto: Ander Gillenea/AFP)

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