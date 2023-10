Fortaleza vende milhares de unidades do terceiro uniforme às vésperas da final da Sul-Americana

-Quando chegamos no Fortaleza, sabíamos da grandeza do clube e do grande volume de vendas, mas a torcida nos surpreendeu. Tivemos alguns percalços no início, o que é normal é um projeto deste porte, mas conseguimos mostrar, através de lançamentos especiais e da qualidade dos produtos, como a Volt pode agregar a este crescimento nacional do Fortaleza -, comenta Fernando Kleimmann, sócio-diretor da empresa, que fechou parceria do clube cearense em 2023.