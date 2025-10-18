Desfalcado, Fortaleza visita o Cruzeiro na Série A; veja escalação

O Fortaleza visita o Cruzeiro neste sábado (18), às 21h (de Brasília), valendo pela 29ª rodada do Brasileirão. O treinador Martín Palermo terá muitos desfalques para escolher a escalação da equipe.

Cinco atletas estão suspensos por conta dos cartões recebidos na derrota por 2 a 0 para o Vasco. O zagueiro Ávila e o atacante Deyverson perderão o embate pelo terceiro amarelo, enquanto que o meio-campista Pablo Roberto e o atacante Bareiro foram expulsos.

O zagueiro Kuscevic recebeu o terceiro amarelo no tempo normal e, após o duelo, foi expulso de forma direta. Assim, com dois jogos a cumprir na suspensão, o chileno também será ausência diante do Flamengo, na rodada seguinte.

O departamento médico do Tricolor tem no momento o goleiro João Ricardo, o zagueiro Marcelo Benevenuto, os meio-campistas Matheus Pereira e Lucas Crispim e o atacante Allanzinho. Por outro lado, os laterais Tinga e Bruno Pacheco e o meia Lucca Prior voltaram a ser relacionados.

Assim, uma provável escalação do Fortaleza contra o Cruzeiro é: Brenno; Mancuso, Brítez, Lucas Gazal e Bruno Pacheco (Diogo Barbosa); Lucas Sasha, Rodrigo, Guzmán e Pochetino (Yago Pikachu); Lucero e Breno Lopes.

O Fortaleza é o atual 18º colocado neste Brasileirão, com 24 pontos. O Cruzeiro, que está em terceiro lugar, tem 53.

Fortaleza fica a sete pontos de sair do Z4

Vindo de revés por 2 a 0 para o Vasco, o Fortaleza agora está a sete pontos de deixar a zona de rebaixamento. A situação da equipe vem ficando cada vez mais delicada nos últimos embates.

Na mesma rodada, o Santos recebeu o Corinthians e triunfou por 3 a 1. Assim, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda subiu para 31 pontos. O Fortaleza segue com 24 e o Vitória, que abre o Z4, tem 28.