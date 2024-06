MVP das finais, Jaylen Brown tem maior contrato da história da NBA; veja valores

💰 O contrato de Jaylen Brown no Boston Celtics



Em junho de 2023, Jaylen Brown renovou com o Boston Celtics por cinco anos e assinou o maior contrato da história da NBA. O valor total do vínculo é de US$ 286,2 milhões (R$ 1,5 bilhão) - o que dá um salário médio anual de US$ 57,2 milhões (R$ 310 milhões).



2024/25 - US$ 49,3 milhões (R$ 268 milhões)

2025/26 - US$ 53,3 milhões (R$ 289 milhões)

2026/27 - US$ 57,2 milhões (R$ 310 milhões)

2027/28 - US$ 61,2 milhões (R$ 332 milhões)

2028/29 - US$ 65,1 milhões (R$ 353 milhões)