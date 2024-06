Surfistas brasileiros faturam premiação milionária em Saquarema; veja valores

Italo Ferreira e Yago Dora, os finalistas na chave masculina, foram os que faturaram os maiores prêmios. Semifinalista na chave feminina, Tati Weston-Webb também faturou um valor superior a R$ 200 mil. Veja as cifras detalhadas abaixo:



🏄‍♂️ Masculino



- Italo Ferreira: US$ 100 mil (R$ 558 mil)

- Yago Dora: US$ 63 mil (R$ 352 mil)

- Gabriel Medina: US$ 20 mil (R$ 112 mil)

- João Chianca: US$ 12 mil (R$ 67 mil)

- Samuel Pupo: US$ 12 mil (R$ 67 mil)