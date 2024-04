Quem são os donos de clubes mais ricos do mundo? Veja ranking

Em 2023, o primeiro lugar foi ocupado por Mukesh Ambani, dono do time de críquete Mumbai Indians por meio de seu conglomerado de capital aberto Reliance Industries. A Forbes, no entanto, mudou sua metodologia e passou a excluir times pertencentes a empresas públicas e, portanto, seus acionistas.



No total, os 20 donos esportivos mais ricos do mundo têm um patrimônio coletivo de US$ 481 bilhões (R$ 2,4 trilhões) - uma diminuição de 6% em relação ao ano passado. O declínio é, em grande parte, resultado da exclusão de Ambani, Mark Mateschitz (Red Bull) e James Ratcliffe (Manchester United).



A NBA é a liga mais representada na lista deste ano, com nove proprietários no top 20. Aparecem, em seguida, a NFL (7), NHL (5), MLS (4) e futebol europeu (3).