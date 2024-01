Quanto o Manchester United deixa de faturar com queda precoce na Champions?

Os valores atualizados foram divulgados pelo Manchester United em balanço financeiro sobre o primeiro trimestre de 2023/24. Veja outros destaques do documento:



💰 Faturamento recorde: O clube registrou receitas recordes no primeiro trimestre: £ 157,1 milhões (R$ 985 milhões). O valor foi impulsionado pelo retorno à fase de grupos da Champions.



⚠️ Prejuízo milionário: Ainda assim, o United teve um prejuízo líquido de £ 25,8 milhões (R$ 162 milhões) no início do ano financeiro de 2023/24. O motivo é o aumento das despesas, como a folha salarial do time, por exemplo,